CJI SA Bobde démissionne aujourd’hui: 5 verdicts clés du juge Sharad Arvind Bobde

Le juge Sharad Arvind Bobde, 47e juge en chef de l’Inde, prend sa retraite aujourd’hui. Son mandat de 18 mois a été rempli de jugements consécutifs et décisifs dans l’histoire de la Cour suprême. CJI Bobde, qui a été nommé le 18 novembre 2019, est l’un des CJI les plus anciens des 8 dernières années. Le regretté juge SH Kapadia était le dernier juge de la Cour suprême à détenir un mandat plus long que lui en tant que CJI. Malheureusement, c’est pendant le mandat de CJI Bobde que les tribunaux à travers l’Inde ont dû fermer en raison de la pandémie COVID-19. Jetons donc un coup d’œil aux principales décisions et controverses entourant son mandat:

Cour électronique

Alors que la pandémie de COVID-19 a forcé les tribunaux à passer à des audiences par vidéoconférence, un changement majeur s’est également produit en ce qui concerne le dépôt des affaires. La Cour suprême sous CJI SA Bobde a lancé et déplacé vers un nouveau module de dépôt électronique. Bien que l’installation existe depuis une dizaine d’années, elle n’a guère été utilisée. Les audiences physiques étant fermées en raison de la pandémie, le dépôt électronique et les audiences électroniques ont reçu un élan bien nécessaire de la part de la cour suprême. Un nouveau module de dépôt électronique pour la Cour suprême a été lancé en mai 2020, ce qui a rendu le dépôt des affaires complètement électronique.

Affaire de harcèlement sexuel contre l’ancien CJI

CJI SA Bobde a dirigé le comité interne composé de la justice NV Ramana et Indira Banerjee qui a examiné l’allégation de harcèlement sexuel contre l’ancien CJI Ranjan Gogoi. Le comité avait soumis son rapport en disant qu’il n’avait trouvé aucune substance dans les allégations. Un membre du personnel du SC avait allégué qu’elle avait été harcelée sexuellement par l’ancien CJI Gogoi. L’affaire a été entendue par un banc composé du juge Arun Mishra, RF Nariman et Deepak Gupta.

Interdiction des pétards

Chaque année, dans un passé récent, la vente de pétards a été interdite dans la région de la capitale nationale. L’année dernière également, le tribunal avait ordonné l’interdiction de la vente et de l’utilisation de pétards en raison de la pollution. Notamment, un banc de trois juges de la Cour suprême composé de Sharad Arvind Bobde, TS Thakur et Arjun Kumar Sikri avait rendu un jugement en 2016 suspendant la vente de pétards dans la région de la capitale nationale. C’était la première fois en 2016 qu’une interdiction de vente était imposée.

Crise des travailleurs migrants pendant le verrouillage

C’était l’une des décisions controversées de la plus haute juridiction sous la direction de CJI SA Bobde. Au cours de la première phase du verrouillage, le CS a reçu plusieurs pétitions soulignant le sort des travailleurs migrants qui marchaient jour et nuit pour rejoindre leur ville natale. Alors que les tribunaux de grande instance ont exprimé leur empathie envers le sort des travailleurs et ont demandé au gouvernement central et de l’État de prendre des mesures efficaces pour résoudre la crise, le traitement des requêtes par la Cour suprême a été ouvertement critiqué. Le gouvernement central a soutenu devant le tribunal qu’aucun travailleur migrant n’était sur la route et que tous avaient été emmenés dans des abris gouvernementaux. Contrairement à la soumission, les chaînes d’information et les reportages ont continué de montrer une file de migrants sur les autoroutes. Cependant, le tribunal a accepté la proposition du gouvernement et a refusé de passer une ordonnance sur la question. Un plaidoyer pour le paiement d’un salaire minimum aux travailleurs migrants pendant le verrouillage, un autre plaidoyer pour le transport gratuit des travailleurs migrants vers leurs États d’origine a connu un sort similaire. Cependant, ce n’est qu’après que certains articles de journaux d’anciens juges et avocats ont souligné les problèmes auxquels sont confrontés les travailleurs migrants, la Cour suprême a donné des instructions pour fournir un transport et de la nourriture gratuits aux migrants.

Lois agricoles

La suspension des lois agricoles par la Cour suprême était une autre décision majeure de CJI SA Bobde. En janvier de cette année, la cour suprême a suspendu la mise en œuvre de trois lois agricoles controversées qui ont suscité de nombreuses protestations des agriculteurs. Des milliers d’agriculteurs manifestent aux frontières de Delhi depuis cinq mois pour exiger une garantie légale et l’abrogation des lois agricoles. Un banc de trois juges dirigé par CJI Sharad A Bobde avait également ordonné la formation d’un comité d’experts pour examiner la question. Les trois lois controversées sont: la loi sur le commerce et le commerce des produits agricoles (promotion et facilitation), la loi sur les produits essentiels (amendement) et la loi sur l’accord des agriculteurs (autonomisation et protection) sur l’assurance des prix et les services agricoles.

Notamment, le juge SA Bobde faisait également partie du verdict historique d’Ayodhya rendu par le juge en chef de l’époque de l’Inde, Ranjan Gogoi, à la tête du banc constitutionnel de cinq juges. Le banc qui a rendu ce jugement comprenait Ranjan Gogoi, DY Chandrachud, Ashok Bhushan, Abdul Nazeer et Sharad Arvind Bobde.

