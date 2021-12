Claire Foy dit qu’elle se sent « exploitée » en filmant des scènes de sexe à Hollywood : « C’est la chose la plus sinistre que vous puissiez faire »

L’actrice Claire Foy s’exprime sur ce qu’elle considère comme un danger de se produire à Hollywood.

La star de 37 ans a été interviewée sur son rôle de la mondaine britannique Margaret Campbell dans la série limitée « A Very British Scandal ». La série se concentre sur la période autour du divorce de la duchesse d’Argyll en 1963, qui l’a vue mutilée publiquement comme la « sale duchesse » après la publication de photographies sexuellement suggestives dans les médias.

« C’est une ligne très dure parce qu’au fond, vous vous sentez exploité lorsque vous êtes une femme et que vous devez effectuer de faux rapports sexuels à l’écran », a déclaré Foy à BBC Radio 4. « Vous ne pouvez pas vous empêcher de vous sentir exploité. C’est sombre – c’est le chose la plus sinistre que vous puissiez faire.

« Vous vous sentez exposé », a ajouté l’actrice de « The Crown ». « Tout le monde peut vous faire essayer de ne pas ressentir cela, mais c’est, malheureusement, la réalité. Mais mon truc, c’est que je sentais très fortement que ça devait être dedans, mais je voulais que ce soit une femme. Je ne le voulais pas être ce genre d’expérience sexuelle culminante horrible que vous voyez souvent sur l’écran de cinéma. »

Claire Foy, ancienne de « The Crown », joue dans « A Very British Scandal », dont la première sera le 26 décembre. (David M. Benett/Wireimage)

Foy a également exprimé ouvertement son dégoût pour la « honte » des femmes dans les médias parce qu’elles sont ouvertes dans leur sexualité.

« Je déteste l’expression slut-shaming, je la déteste absolument », a-t-elle déclaré. « Mais je pense que les femmes ont été fondamentalement honteuses pour toujours. Je pense qu’Eve était probablement honteuse.

« Il y a quelque chose à ce sujet que je déteste, la reformulation de la propriété de ce titre et son utilisation d’une manière qui le justifie encore plus. Le mot » salope « ne devrait probablement pas exister. »

Malgré le sentiment d’être exploitée en tant que femme dans le show-business, Foy a déclaré qu’elle voyait une lumière au bout du tunnel, mais note que l’industrie dans son ensemble a beaucoup de travail devant elle et apprécie que les voix des femmes soient enfin entendues et leurs opinions prises en compte.

Claire Foy a déclaré qu’elle se sentait souvent « exploitée » après avoir réalisé de fausses scènes de sexe. (Photo de Lia Toby)

« Je ne peux parler que d’une expérience personnelle plutôt que d’une sorte de révolution culturelle, mais j’ai l’impression qu’il y a maintenant une place et une acceptation que je n’aurais jamais eues », a-t-elle déclaré.

« Il y aura des scénarios au travail, par exemple, où des choses se produiront que je penserais être mauvaises, mais on m’a dit que je n’avais pas raison par la société. Et maintenant, ce qui se passe, c’est qu’il y a un forum pour moi et mes amis et mes collègues où, si quelque chose ne va pas, il y a quelqu’un qui dit : « Oui, j’affirme que c’est en fait faux. » »