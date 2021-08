Bryan et David sont rejoints par l’écrivain Ringer Claire McNear pour déballer son histoire sur Jeopardy récemment choisi et maintenant ex! hôte Mike Richards (0:30). Ils décomposent le reportage de Claire, discutent de la réponse qu’elle a reçue à la pièce et abordent ce qui va suivre dans la saga en cours qui est la recherche du prochain Jeopardy ! hôte. Plus tard, Listener Mail, dans lequel ils répondent aux questions sur le nouveau contenu WWE de David et ajoutent plus de mots de journalisme à leur liste (27:50). De plus, la blague Twitter surmenée de la semaine et David Shoemaker devine le titre Strained-Pun.

Hôtes : Bryan Curtis et David Shoemaker

Invitée : Claire McNear

Productrice associée : Erika Cervantes

