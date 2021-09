Claire Rehfuss de Big Brother 23 a une explication hilarante et brutale pour ne pas avoir étreint les invités de la maison après l’expulsion

in

Claire a tout à fait raison, et je suis sûr qu’elle n’est pas la première fan de Big Brother à se demander pourquoi tout le monde s’embrasse au point que cela semble malhonnête. Bien sûr, le manque de câlins de Claire en faisait encore transpirer dans la maison, alors qu’Azah Awasum, Derek Frazier et Kyland Young ont expliqué plus tard qu’ils pensaient qu’elle serait une jurée amère. Encore une fois, je ne peux pas en parler personnellement puisque nous ne lui avons pas demandé, mais je peux dire qu’elle avait une raison parfaitement valable pour ne pas vouloir passer par un gant de câlins de la direction du jury après son expulsion.