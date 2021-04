Claire Williams, Sir Patrick Head restent en contact avec Jost Capito

Jost Capito, le PDG de Williams, a révélé qu’il consultait toujours Sir Patrick Head et Claire Williams alors qu’il essayait de transformer la fortune de l’équipe.

Capito a commencé à travailler cette année en charge des opérations chez Williams, qui a terminé dernier du championnat du monde des constructeurs au cours des trois dernières saisons.

Son arrivée est le résultat d’un rachat de Dorilton Capital l’été dernier, Claire Williams quittant son poste de directrice adjointe de l’équipe quelques semaines plus tard.

La fille du fondateur de l’équipe, Sir Frank Williams, a été succédée par Simon Roberts en ce qui concerne la gestion de l’équipe, et il relève maintenant de Capito.

Mais bien que Claire Williams ne soit plus impliquée à titre officiel, elle est toujours en mesure de fournir des conseils à Capito et il en va de même pour Head, l’ancien bras droit de son père.

«Je suis en contact avec les deux», a confirmé l’Allemand de 62 ans, cité par Motorsport.com. «Avec Claire et avec Patrick. Je connais Claire depuis quelques années maintenant et Patrick que je connais depuis longtemps.

«Ce n’est pas que j’essaie de leur extraire des informations de base sur ceci ou cela. Nous parlons de choses que je veux savoir, de choses que j’ai besoin de savoir. J’ai une très bonne relation avec les deux.

Montrez votre soutien à Williams avec sa dernière collection officielle de marchandises

Bien que Capito souhaite de toute urgence améliorer les résultats de Williams le plus rapidement possible, une chose qu’il ne veut pas changer est l’aspect “ familial ” du travail au sein de l’équipe qui, selon lui, est devenu apparent lors de ses premières rencontres avec ses nouveaux collègues.

«J’ai demandé à tout le monde la même chose, maintes et maintes fois», a déclaré Capito, qui a eu une courte période avec McLaren vers la fin de la saison 2016.

«Une question était:« Que devrions-nous chérir et pourquoi? Et la réponse était invariablement – qu’il s’agisse de nouveaux collègues ou de personnes qui sont là depuis longtemps – que Williams est une question de famille; comment nous traitons les gens, comment les gens sont traités et comment nous travaillons ensemble.

«J’étais vraiment heureux d’entendre cela de tout le monde parce que c’est mon style de gestion. Vous devez fonctionner en famille.

«Cela ne veut pas seulement dire des moments amusants. Nous avons tous de la famille et tous les jours ne sont pas amusants. Mais cela signifie un lien très fort – vous faites tout pour votre famille.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!