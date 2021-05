“Clairement et clairement, la FIFA est contre la Super League”

21/05/2021

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a montré son rejet clair, et aussi celui du corps, au projet de Super League de certains clubs européens et a défendu que le football fonctionne avec les principes de base de la solidarité et de l’égalité des chances.

“On a beaucoup parlé de la pyramide du football et on a beaucoup parlé de la Super League en Europe, une sorte de compétition en dehors des structures du football. Je l’ai déjà dit et je le répète clairement et clairement. La FIFA est contre ce type de projet dans le football », a-t-il déclaré lors de son discours à l’ouverture du 71e Congrès que la FIFA a tenu ce vendredi.

Selon lui, “le football ne doit pas regarder en dehors de nos structures pour avancer et nous ne devons pas perdre confiance dans les principes de base de solidarité et l’égalité des chances, qui sont les piliers sur lesquels elle est soutenue “.

Cependant, Infantino Il a également souligné que “le modèle actuel du football n’est pas non plus parfait” et se trouve dans une situation “dans laquelle l’équilibre n’est pas suffisant”.

C’est pourquoi il estime que “nous ne voyons pas égalité opportunités dans le monde et peu de solidarité. On voit une concentration de talents de joueurs et d’argent qui ne les favorise pas. C’est notre intérêt et celui du football de s’attaquer à ce déséquilibre. Nous voulons l’aborder et le résoudre avec vous tous dans un esprit de coopération et de dialogue », a-t-il ajouté avant que les fédérations ne se réunissent virtuellement.