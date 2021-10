Claire’s dépose son entrée en bourse 3 ans après la faillite

Le détaillant a été privé en 2007 dans le cadre d’un LBO de 2,2 milliards de livres sterling. // Claire’s dépose un premier appel public à l’épargne, trois ans après sa réorganisation au chapitre 11 // Le distributeur prévoit d’investir plus de 150 millions de dollars d’ici la fin de l’exercice t

Claire’s a déposé un premier appel public à l’épargne un peu moins de trois ans après avoir émergé d’une réorganisation du chapitre 11.

Le détaillant de bijoux pour adolescents a presque doublé ses ventes d’une année sur l’autre au cours du premier semestre 2021 et a réalisé un bénéfice sur ses opérations, après avoir enregistré des pertes d’exploitation pour la même période l’année dernière, selon son dossier S-1.

Les propriétaires actuels Elliott Management et Monarch Alternative Capital, qui ont pris le contrôle de Claire’s après sa réorganisation au titre du chapitre 11, détiendront toujours des intérêts substantiels et un contrôle sur Claire’s après une introduction en bourse, a déclaré le détaillant.

“Nos magasins de détail offrent une expérience d’achat amusante” chasse au trésor “qui encourage nos clients à explorer et à trouver les dernières tendances pour créer leur propre look unique”, a-t-il déclaré dans le prospectus.

« Notre équipe de direction a identifié et mis en œuvre des initiatives pour tirer parti de notre solide capital de marque et de notre reconnaissance dans l’excellence des services et des produits afin d’accélérer la croissance, d’amplifier la valeur de la marque, d’élargir nos offres et d’optimiser notre structure opérationnelle.

Claire’s prévoit d’investir plus de 111 millions de livres sterling d’ici la fin de l’exercice pour « mieux aligner notre offre sur les tendances de consommation, augmenter notre présence physique et numérique et renforcer notre croissance », a-t-il déclaré.

L’entreprise a été privatisée en 2007 dans le cadre d’un rachat à effet de levier de 2,2 milliards de livres sterling, l’un des nombreux détaillants à être happé par le capital-investissement à cette époque.

Aujourd’hui, le détaillant exploite près de 1 400 magasins en Amérique du Nord et 900 en Europe.

