Clairo reporte sa tournée au Royaume-Uni et en Europe en 2022 en raison du pic de COVID-19

Clairo a annoncé qu’elle prochaines dates de tournée au Royaume-Uni et en Europe ont été reportés à plus tard en 2022.

Les spectacles devaient débuter à Bristol le 10 janvier, avant de traverser le continent et de retourner au Royaume-Uni, où la tournée se terminerait à l’O2 Academy Brixton de Londres le 23 janvier.

Cependant, l’augmentation des cas de COVID-19 dus à la variante Omicron a maintenant repoussé les dates à septembre et octobre. La première partie, Jonah Yano, rejoindra toujours le musicien sur la route pour les nouveaux spectacles.

« Je déteste vraiment faire ça – mais nous avons décidé de reprogrammer la prochaine tournée Europe / Royaume-Uni de janvier », a écrit Clairo sur Instagram. « Autant nous voulons reprendre la route, autant la sécurité de tous est bien plus importante et j’espère que vous comprenez. »

Les billets pour les dates originales seront « 100% valables » pour les spectacles reprogrammés, tandis que les fans peuvent obtenir des remboursements s’ils ne peuvent plus le faire en contactant le site Web sur lequel ils ont acheté leurs billets.

Clairo a ajouté : « Bonne nouvelle : nous avons amélioré notre salle à Paris, ajouté des spectacles à Amsterdam et à Bruxelles et publié plus de billets pour Birmingham […] Restez en sécurité et nous avons hâte de vous présenter ce spectacle l’année prochaine. »

À l’heure actuelle, l’artiste indépendante acclamée doit toujours commencer sa tournée nord-américaine en février. Arlo Parks la rejoindra en tant que support à ces dates.

Les dates de la tournée 2022 de Clairo seront à l’appui de son dernier album Fronde, qui est sorti en juillet 2021. La star a travaillé avec le producteur Jack Antonoff sur le disque, créant une œuvre qui rappelait les auteurs-compositeurs-interprètes classiques des années 70 et le folk de Laurel Canyon, et explorait ses sentiments autour de la domesticité et de l’identité.

Tous les spectacles de la tournée seront également en partenariat avec SafeTour et Calling All Crows, dans le but de créer une «expérience sûre et sans harcèlement» pour ses fans. Des représentants des compagnies seront présents sur le salon pour répondre aux demandes de soutien via une ligne d’assistance par SMS, tout en assurant également « un démarchage proactif de chaque concert, [as well as] messagerie et soutien éducatif afin que les participants puissent participer à rendre ces spectacles et leurs propres communautés plus sûrs. »

Achetez ou diffusez Sling. Consultez le nouvel itinéraire de la tournée de Clairo au Royaume-Uni et en Europe ci-dessous.

19 sept. – Dublin, IE – Olympia Theatre

20 sept. – Dublin, IE – Olympia Theatre

22 sept. – Paris, FR – Le Bataclan

23 sept. – Bruxelles, BE – La Madeleine

27 sept. – Amsterdam, Pays-Bas – Paradiso

28 sept. – Amsterdam, Pays-Bas – Paradiso

29 sept. – Birmingham, Royaume-Uni – O2 Academy

30 sept. – Bristol, Royaume-Uni – O2 Academy

2 octobre – Glasgow, Royaume-Uni – O2 Academy

3 octobre – Manchester, Royaume-Uni – O2 Academy

4 octobre – Londres, O2 Academy Brixton