Clairo sort son deuxième album très attendu « Sling »

Clairo a sorti son deuxième album studio très attendu, Sling aujourd’hui via FADER Label/Republic Records. Co-produit avec le producteur primé aux Grammy Awards Jack Antonoff, Sling a été enregistré aux Allaire Studios dans le nord de l’État de New York et comprend 12 morceaux, dont son morceau acclamé par la critique “Blouse”, que la jeune femme de 22 ans a interprété en direct sur The Tonight Show de NBC avec Jimmy Fallon le mois dernier.

“Je suis tellement excité que vous entendiez ce disque, j’espère que vous l’apprécierez”, révèle Clairo. “C’est pour maman, pour Joanie, pour moi et pour toi.”

Le single de l’album, « Blouse », commence par le grattage de guitare signature de Clairo, léger mais confiant, évoquant un rassemblement autour d’un feu de camp ou une jam session dans la cabine de vos parents. Sa voix flotte sans effort sur cette fondation, produisant des harmonies accrocheuses sans effort qui mélangent des observations pointues avec des descriptions poétiques. Le morceau introduit lentement une suite de cordes magnifiquement arrangées, donnant à la chanson de la profondeur et des couches trahissant une nouvelle approche de Clairo.

Louée pour ses histoires dignes d’un journal intimes marquées par ses commentaires méchamment pointus et sa voix étonnamment intime, la chanteuse, auteur-compositeur, multi-instrumentiste et productrice a discrètement inséré ces histoires dans le tissu de la culture populaire depuis qu’elle est apparue pour la première fois comme un phénomène hors d’elle. chambre dortoir. Après le succès de son premier album en 2018, Diary 001 EP, Clairo a dévoilé son premier album complet en 2019, Immunity (FADER Label). Le jeune homme de 22 ans a reçu des critiques élogieuses de la part de Billboard, The New York Times, Los Angeles Times, NME, NPR, Pitchfork, Rolling Stone et bien d’autres.

Au-delà de se produire dans des émissions de télévision comme Jimmy Kimmel LIVE !, et plus récemment The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, elle a notamment fait salle comble, et rejoint l’affiche de Coachella et Lollapalooza. Son catalogue croissant comprend la « Pretty Girl » certifiée platine et la « 4Ever » et « Flaming Hot Cheetos » certifiées or, en plus de « Are You Bored Yet ? », sa collaboration platine avec Wallows.

À ce jour, elle a amassé plus de trois milliards de streams et compte. En 2021, elle tourne la page du chapitre suivant avec son deuxième album très attendu, Sling.

Achetez ou diffusez Sling.