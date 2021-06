Clapham poignardé: deux hommes en fuite après avoir brisé une voiture alors qu’ils se sentaient scène – Un hospitalisé | Royaume-Uni | Nouvelles

in

La police a été appelée à 14 h 47 à Cedars Road, dans le SW4, pour signaler une attaque au couteau. Un porte-parole de la Met Police a déclaré: “Des officiers et LAS se sont rendus là où un homme (sans plus de détails) a été trouvé avec de multiples coups de couteau.

“Il a été emmené dans un hôpital de Londres par le London Ambulance Service (LAS) et une mise à jour l’attend sur son état.

“Deux hommes ont fui les lieux en voiture et sont entrés en collision peu de temps après avec un autre véhicule où ils ont décampé à pied.

« Des fermetures de routes sont en place sur Cedars Road et ses environs.

“Il n’y a eu aucune arrestation à ce stade précoce.”

“L’enquête se poursuit et la police reste sur place.”

Un porte-parole du London Ambulance Service a déclaré: “Nous avons été appelés à 14h46 aujourd’hui (10 juin) pour des informations faisant état d’un coup de couteau à Cedars Road, SW4.

“Nous avons envoyé une équipe d’ambulance, un infirmier dans une voiture, un agent d’intervention en cas d’incident et un ambulancier paramédical avancé.

“Un homme a été soigné sur place et emmené à l’hôpital en priorité.”

Un membre du public a posté : « La police a bouclé Cedars Road SW4.

“J’ai entendu dire qu’une personne a été poignardée.”

Le mois de juin a déjà été témoin de plusieurs incidents de violence choquants dans les rues de Londres, notamment une fusillade mortelle à Hornsey Rise Gardens mardi et un coup de couteau dans près de Hornsey Road hier.

Vendredi, le marchand de fleurs Tony Eastlake a été poignardé à mort à Islington.

Pendant ce temps, la militante de Black Lives Matter, Sasha Johnson, reste à l’hôpital dans un état critique après avoir reçu une balle dans la tête lors d’une fête à Peckham le 23 mai.

Le maire de Londres Sadiq Khan a tweeté aujourd’hui une vidéo dans laquelle il a parlé de sa visite pour rencontrer des officiers du groupe de travail sur les crimes violents du Met.

Dans ce document, il a déclaré: “Garder les Londoniens en sécurité est ma priorité absolue.

“Je vais sortir ce soir avec le groupe de travail sur les crimes violents, financé par la mairie, pour voir par moi-même le travail qu’ils font pour essayer de garder les Londoniens aussi sûrs que possible.”

Il a ajouté : “Je suis déterminé à utiliser tous les pouvoirs et toutes les ressources dont je dispose pour être à la fois dur contre le crime et aussi dur contre les causes du crime.”