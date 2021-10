Clara Burel, joueuse de tennis de 20 ans, dénonce un calvaire sur les réseaux sociaux : “Cancer, tu mérites la mort”

in

Clara Burel Elle est l’une des jeunes promesses du tennis féminin et le grand espoir du sport français. Dans son pays, on attend beaucoup de son talent et de sa projection, car avec seulement 20 ans, il occupe déjà la 79e position du classement WTA. Cette année, il a connu une croissance énorme qui lui a permis de figurer parmi les 100 meilleures raquettes du monde.

Or, cette croissance sportive et personnelle vient de la souffrance que subit la joueuse, qui connaît des épisodes de harcèlement et de menaces à travers ses réseaux sociaux. Clara est très affectée de devoir voir des dizaines de personnes lui infliger de très graves insultes après un mauvais résultat.

Le dernier exemple a été vécu après avoir été battu par la joueuse de tennis roumaine Jaqueline dans le tournoi de Nour-Sultan. La pièce gauloise est tombée au deuxième tour à la 125e mondiale et de nombreux fans n’ont pas du tout bien pris ce résultat, alors ils ont décidé de défouler leur colère contre elle. Sûrement, l’un d’eux avait misé une somme d’argent importante pour sa victoire, une somme qu’il aura perdue.

allo ??? c’est normal ? Quelle violence. #vivelesparieurs https://t.co/iWx8fn5fHb – Clara Burel (@clara_burel) 29 septembre 2021

Les Français sont arrivés au tournoi Astana, au Kazakhstan, comme l’une des grandes attractions de l’événement et comme le huitième favori à remporter le concours. Cependant, elle a été battue par un joueur beaucoup moins connu qu’elle, ce qui a fait monter en flèche les commentaires envers son jeu et envers sa personne sous forme d’insultes, dont certaines extrêmement regrettables.

Ce traitement humiliant a été repris par plusieurs utilisateurs des réseaux sociaux et Clara n’a pas hésité à dénoncer ces insultes avec un message d’incrédulité absolue. Salut? Cette violence est-elle normale ? » La vérité est qu’elle n’est ni normale ni justifiée par le fait de perdre un match ou un mauvais résultat sportif.

Problèmes au tennis

Ces propos répondaient à une publication d’un internaute qui recueillait diverses insultes envers Clara dénonçant le traitement qu’elle subit. Lui souhaiter la mort, le comparer à un cancer ou encore le traiter de rat, sont quelques-uns des commentaires que cette jeune fille de 20 ans a dû endurer ces dernières heures. Certains comportements qui pourraient bien affecter sa stabilité émotionnelle et sa carrière sportive et qui ne sont pas encore pleinement poursuivis.

Clara Brumel exécute un revers à deux mains Europa Press

La WTA travaille consciencieusement pour éviter ce type d’attaques, d’insultes et différentes formes de harcèlement envers les joueuses, puisque ces derniers mois il y a eu des comportements très similaires avec d’autres joueuses qui ont même provoqué des abandons ou une épreuve à chaque défaite.

Ce sont les cas de Shelby Roger, signalé après avoir été éliminé de la US Open pour la jeune promesse Emma raducanu, ou Shelby Stephens. De son côté, Clara Burel essaie de faire face à cette situation du mieux qu’elle peut, puisqu’elle doit la subir chaque jour sur ses réseaux sociaux, c’est vraiment douloureux et dégradant.

