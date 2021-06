Clara Burel obtient la place pour la phase suivante après avoir remporté le tour de qualification

in

23/06/2021

Le à 16:16 CEST

Le joueur de tennis français Clara Burel, numéro 142 de la WTA, a rempli les pronostics en s’imposant par 7 (7) -6 (5) et 6-4 en une heure et trente-deux minutes pour Maja Chwalinska, joueuse de tennis polonaise, numéro 225 de la WTA, lors du tour de qualification de Wimbledon. Après ce résultat, la gagnante parvient à ajouter de nouveaux points à son classement pour accéder au championnat de Wimbledon.

La joueuse polonaise a réussi à casser le service de son adversaire 2 fois, tandis que Burel, quant à lui, l’a fait 3 fois. De plus, au premier service la Française a eu une efficacité de 83%, 7 doubles fautes et a obtenu 63% des points de service, alors que l’efficacité de son adversaire était de 83%, elle a commis une double faute et a obtenu 59% des points de service.

Le tournoi Londres (Wimbledon Singles Fem.) comporte une phase d’accès préliminaire au cours de laquelle les joueurs de tennis les moins bien classés doivent obtenir le score le plus élevé possible pour pouvoir participer au tournoi officiel. Concrètement, 128 joueurs de tennis participent à cette phase de la compétition. De même, il se déroule entre le 21 juin et le 11 juillet sur gazon extérieur.