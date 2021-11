Clara Moyano, championne du Santander Tour Cantabria à Pedreña

Avec une manche de 69 coups, Clara Moyano a été proclamée championne du Santander Golf Tour Cantabria, au Real Golf de Pedreña, la neuvième et dernière manche marquante du circuit 2021. Moyano, qui en a signé un sous le par le dernier jour, a terminé les neuf premiers trous par, malgré un nouveau bogey son premier trou. Au deuxième tour, l’amatrice madrilène a réalisé deux birdies très importants, sur les trous 10 et 16, qui l’ont ramenée seule à la première position.

La Madrilène, par ailleurs, s’est hissée à l’ordre du mérite, ce qui lui permettra d’aller directement en finale de l’école Ladies European Tour. Dans les cinq tournois auxquels Clara a participé, elle a remporté deux victoires, au Real Club de Golf de La Zapateira et au Real Golf de Pedreña, ainsi qu’une deuxième place au Club de Golf Larrabea. Ces magnifiques résultats lui ont permis de remporter cette reconnaissance pour sa grande régularité tout au long de l’année.

En deuxième position, on retrouve la Valencienne Marta Pérez, la Marta Muñoz d’Avila et la Catalane Paz Marfá, qui a terminé avec plus d’un total.

Le prix Golf Hadas du meilleur joueur espagnol classé a également été décerné à Clara Moyano de Madrid.

Le prochain rendez-vous du Santander Golf Tour sera au Real Club de Golf de Séville avec le Championnat d’Espagne de Santander pour les femmes professionnelles, le dernier test de ce circuit 2021 sponsorisé par Banco Santander.