Clara Tauson remporte la soixante-quatrième finale de Roland-Garros

30/05/2021

Activé à 22:15 CEST

Le joueur de tennis danois Clara Tauson, numéro 90 de la WTA, a rempli les prévisions en gagnant par 6-4 et 6-2 en une heure et vingt-trois minutes pour Ekaterine Gorgodze, Joueur de tennis géorgien, numéro 223 de la WTA, lors de la soixante-quatrième finale de Roland-Garros. Avec ce résultat, le vainqueur sera en 30e finale de Roland-Garros.

Pendant le match, la joueuse de tennis danoise a réussi à briser le service de sa rivale 4 fois, a obtenu un premier service de 60%, a commis 3 doubles fautes, réussissant à gagner 67% des points de service. Quant à la Géorgienne, elle a réussi à casser une fois le service de son adversaire, a obtenu une efficacité de 64%, a commis 2 doubles fautes et a réussi à gagner 50% des points de service.

Lors de la 30e finale, le Danois affrontera le vainqueur du match opposant le Biélorusse Victoria Azarenka et le joueur de tennis russe Svetlana Kuznetsova.

Le tournoi Open de France Indiv. Fem. Il se déroule sur terre battue extérieure et au cours de celui-ci un total de 238 joueurs voient leurs visages et un total de 128 arrivent à la phase finale. Les joueurs viennent de ceux qui se qualifient directement, ceux qui parviennent à surmonter la phase précédente de le championnat et les invités. De plus, il a lieu du 24 mai au 12 juin à Paris.