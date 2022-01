Clare Crawley de Bachelorette devient confortable avec Blake Monar en voyage

Est-ce que l’alun de Bachelorette Blake monar obtenir la rose finale de Clare rampante après tout?

Le dimanche 9 janvier, la coiffeuse californienne a publié sur sa page Instagram un montage vidéo d’un voyage dans l’Indiana, la montrant à l’aise avec le spécialiste du toilettage, qu’elle avait rejeté au cours de la deuxième semaine de la 16e saison de l’émission de rencontres en 2020. Le clip show a été posté plus de trois mois après Clare et son ex-fiancé Mousse de Dale, qu’elle a choisie comme gagnante, a rompu.

« Je suis parti pour affaires, je suis reparti avec les souvenirs les plus inattendus ! » elle a sous-titré son message. « Indy, tu étais vraiment belle et exactement ce dont mon âme avait besoin. »

On les voit faire du shopping et monter dans une voiture ensemble, aller au bowling et jouer avec sa nièce et son petit neveu.

Blake, qui a également participé à la septième saison de Bachelor in Paradise l’été dernier, a partagé sur son histoire Instagram une vidéo de lui-même et de sa nièce poussant Clare sur une petite voiture à l’intérieur d’une maison.