Clare Crawley enlève les implants mammaires et prend conscience de son rétablissement

Ancienne star de Bachelorette Clare rampante est prête à vivre sa meilleure vie sans implants mammaires.

Mais d’abord, la star de télé-réalité montre la réalité du processus de récupération – le bon, le mauvais et le graphique.

La femme de 40 ans a récemment subi une chirurgie d’explantation des semaines après avoir annoncé son intention plus tôt ce mois-ci de retirer ses implants mammaires pour des raisons de santé. Le samedi 31 juillet, deux jours après son opération, Clare a partagé sur son histoire Instagram une vidéo selfie d’elle portant un enveloppement d’as autour d’un soutien-gorge de sport, visant à réduire l’enflure, avec des drains chirurgicaux partiellement remplis clipsés.

Les tubes et récipients en silicone sont utilisés temporairement après le retrait de l’implant et d’autres procédures de chirurgie plastique sur la poitrine pour éliminer le sang et d’autres fluides des sites chirurgicaux, et ils peuvent accélérer la récupération.

“Je me sens toujours aussi bien”, a écrit Clare. “Pas d’analgésiques. Et la meilleure chose à ce jour… plus d’éruptions cutanées qui démangent ! Je les ai eu pendant 5 ans par intermittence… ma peau est incroyable ! [crying emoji] #icipourlesbonnesraisons”