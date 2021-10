Clare Crawley est émue de parler de sa séparation avec Dale Moss

Sur le podcast, Jana a également demandé à Clare si elle regrettait son voyage sur The Bachelorette.

« Je ne sais même pas, pour être honnête, si j’aurais fait les choses différemment parce que je faisais de mon mieux à l’époque avec les informations que j’avais », a répondu la star de télé-réalité. « Si mon plus grand regret est de faire confiance au processus, de faire confiance aux paroles d’un homme et à qui il m’a montré qu’il était, je ne pense pas que ce soit un regret. J’ai fait confiance à quelqu’un, j’ai cru quelqu’un, qu’il était ce qu’il disait être, ou qu’ils tiendraient les promesses qu’ils font lorsqu’ils se mettent à genoux. Je ne sais pas si c’est un regret. «

Dale n’a pas parlé en détail de la rupture. Peu de temps après la séparation, son représentant a déclaré dans un communiqué que Dale « ne souhaite à Clare que le meilleur, et il la garde, elle et sa famille, dans ses pensées et ses prières ».