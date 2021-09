Clare Crawley et Dale Moss de Bachelor Nation se séparent à nouveau

“Ils sont à nouveau fiancés, mais une deuxième proposition n’a pas eu lieu”, a déclaré une source proche de Clare à E! Nouvelles. “Clare porte sa bague depuis des mois et l’a remise une fois que Dale est intervenu et qu’ils ont décidé de donner une autre chance à leur relation.”

“C’est plus une promesse et un engagement de Dale et il n’y a pas de planification de mariage pour le moment”, a ajouté la source en juillet. “Ils ont eu une conversation il y a plus d’un mois sur leur avenir et ont décidé qu’ils voulaient se fiancer à nouveau … Ils ne précipitent rien et ne vivent même pas encore ensemble de manière permanente.”

ET! News a contacté les représentants de Dale et Clare pour commentaires et n’a pas eu de réponse. Page Six, qui a cité un initié, a été le premier à signaler la rupture.