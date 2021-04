Clare Crawley suscite des rumeurs de fiançailles avec Dale Moss avec une bague en diamant massive ⋆ .

Instagram

AceShowbiz –

Est Clare Crawley Fiancé à Dale Moss une fois de plus maintenant qu’ils sont de retour ensemble? L’ancienne star de “La bachelorette»A suscité des spéculations selon lesquelles ils sont fiancés après avoir été aperçue en train de balancer une grande bague en diamant sur ce doigt dans une nouvelle vidéo Instagram Story.

Dans le clip, publié le lundi 26 avril, la star de 41 ans a été vue en train de siroter une boîte de jus et de manger des craquelins salés. Les fans, quant à eux, n’ont pas pu s’empêcher de remarquer le bijou scintillant qui leur a fait penser que Clare et Dale ont encore une fois poussé leur relation au niveau supérieur.

En outre, la bague semblait être bordée de chaque côté par des diamants plus petits, tout comme sa bague de fiançailles de Dale dans la finale de sa saison «The Bachelorette». Clare n’a pas encore commenté les spéculations. En fait, elle a enlevé le clip de sa page, ce qui a incité les fans à penser que Clare voulait rester discrète sur l’engagement possible pour le moment.

Clare et Dale se sont fiancés dans un épisode de novembre 2020 de la série de rencontres ABC, bien que leur relation se soit effondrée assez rapidement lorsqu’ils ont appelé à la cessation en janvier. Dans un post Instagram du 19 janvier, l’ancien footballeur a annoncé: «Je voulais partager avec vous tout ce que Clare et moi avons décidé de nous séparer. Nous apprécions l’amour et le soutien que nous avons reçus de tant de personnes, mais c’est la décision la plus saine pour nous deux en ce moment. Nous croyons fermement qu’il faut diriger avec amour et toujours rester fidèle à soi-même – quelque chose que nos familles nous ont enseigné et inculqué tout au long de notre vie. Nous espérons seulement les meilleures choses les uns pour les autres. »

Quant à Clare, elle a publié sa propre déclaration le 21 janvier. «Notre relation n’était pas parfaite, mais je peux dire que j’étais véritablement investie de tout mon cœur», a admis la personnalité de la télévision. «Je n’ai peut-être pas toutes les réponses, mais je le sais – je continuerai à me montrer, à tenir ma parole et à m’engager à aimer.»

Les deux, cependant, semblaient être réunis lorsqu’ils ont été photographiés lors de leur rendez-vous rempli de PDA sur une plage de Floride en février. Ils ont été vus se tenant la main en se promenant le long de la plage et à un moment donné pendant le rendez-vous, les tourtereaux n’ont pas hésité à montrer PDA pendant qu’ils s’embrassaient.