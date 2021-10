Clare Crawley, une ancienne de « Bachelorette », admet avec émotion que la période post-rupture l’a « mise à genoux »

Clare Crawley a expliqué un peu comment elle se débrouillait après sa séparation de Dale Moss. L’ancienne star de The Bachelorette a été mise “à genoux” la semaine dernière, mais elle ne se laisse pas abattre, a écrit Crawley dans un article Instagram Story samedi. Crawley, 40 ans, a joué dans la saison 16 de The Bachelorette, partant à mi-chemin après être tombé amoureux de Moss. Ils étaient fiancés, mais ont rompu pour de bon à la fin du mois dernier.

Tard samedi, Crawley a partagé une vidéo d’elle promenant son chien, accompagnée d’une longue légende. “Il en faut beaucoup pour me mettre à genoux… mais cette semaine m’a poussé à ce point”, a-t-elle écrit. “Une chose que je refuse de faire est de rester en bas. Je serai damné si je laisse tout m’emporter, alors au milieu de tout cela, je prends des mesures, même si [they] sont petit. Je vais me nourrir de la bonne nourriture, boire de l’eau et la gérer du mieux que je sais.” Au final, elle a remercié ses fans pour leurs messages de soutien, notant qu’ils ne sont pas passés inaperçus.

(Photo : Clare Crawley/@clarecrawley)

Crawley et Moss se sont rencontrés lors de sa saison de The Bachelorette l’année dernière. Après seulement quatre épisodes, Crawley a décidé que Moss, 33 ans, était l’homme qu’il lui fallait. Ils ont donc quitté la série prématurément et Tayshia Adams a été recrutée pour la remplacer. Moss et Crawley se sont fiancés, mais l’ont annulé en janvier. En juillet, leurs fiançailles étaient de retour, car les deux étaient photographiés portant des bagues assorties. Cela a également déclenché des rumeurs selon lesquelles ils se sont secrètement mariés. Cela s’est avéré ne pas être vrai.

La semaine dernière, une source a déclaré à Page Six que les deux hommes avaient rompu pour de bon et que leur relation “ne s’était pas bien terminée”. Une source proche de Moss a déclaré que les deux étaient en désaccord sur plusieurs questions majeures, notamment quand avoir des enfants. “Les gens répandront des mensonges ou voudront toujours pointer du doigt, mais le fait est qu’il n’y a personne à blâmer dans cette situation”, a déclaré la source.

Jeudi, Crawley a confirmé que les deux avaient rompu et qu’elle ne voulait pas entrer dans les détails avec les fans. “Je choisis de ne pas parler pour le moment des détails de ma relation, car en fin de compte, n’importe qui peut mettre un ACT ou rassembler des mots pour former le récit qu’il veut”, a-t-elle écrit. “Ce dont je vais parler, c’est émotionnellement et physiquement que je traverse encore beaucoup de choses avec la guérison de ma récente opération et que ma mère est maintenant placée en soins palliatifs. Mon énergie est donc concentrée sur le deuil, la guérison et la présence à la maison ici à Sacramento tout en essayant de partager et d’aider les autres à vivre des expériences de vie similaires à celles que je partage aujourd’hui.”

En fin de compte, elle a écrit qu’elle était reconnaissante pour les gens dans sa vie qui l’aimaient et qui étaient restés à ses côtés. “Je suis juste reconnaissant envers les personnes dans ma vie qui offrent un amour authentique et inconditionnel sans gain personnel et qui me soutiennent contre vents et marées”, a écrit Crawley. “EN PARTICULIER LORSQUE LES CAMÉRAS SONT ÉTEINTS sans distinction. Les actions parlent d’elles-mêmes.”