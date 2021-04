Clarence Thomas fournit une feuille de route légale pour démolir la censure ⋆ .

Le juge de la Cour suprême, Clarence Thomas, a proposé lundi une feuille de route pour éliminer la censure généralisée des médias sociaux des monopoles en ligne.

Dans une décision pour un bref de certiorari sur l’affaire du président Joe Biden contre Knight First Amendment Institute à l’Université de Columbia, Thomas a approuvé un avis pour renvoyer l’affaire à la Cour d’appel des États-Unis pour le 2e circuit avec des instructions de rejeter comme théorique. , maintenant que Biden est à la Maison Blanche. L’affaire, lancée en août, se demande si le premier amendement prive les représentants du gouvernement de leur capacité à bloquer les comptes de tiers sur Twitter si le compte personnel est utilisé pour mener des activités officielles. Le tribunal inférieur a jugé que Trump avait violé le premier amendement en bloquant des utilisateurs sur la plate-forme, qui servait de forum public.

«J’écris séparément pour noter que cette pétition met en évidence la principale difficulté juridique qui entoure les plates-formes numériques», a écrit Thomas, «à savoir que l’application d’anciennes doctrines aux nouvelles plates-formes numériques est rarement simple.»

Thomas a ensuite esquissé un plan pour briser les protections qui permettent aux monopoles technologiques d’entreprise de se livrer fréquemment à une censure généralisée dans une direction. L’argument de la justice conservatrice repose principalement sur le pouvoir de monopole que possèdent les conglomérats Big Tech dans la Silicon Valley, où le contrôle unilatéral du forum public signifie qu’il n’y a pas de véritable forum public du tout.

«Il semble assez étrange de dire que quelque chose est un forum gouvernemental lorsqu’une entreprise privée a le pouvoir illimité de s’en débarrasser», a écrit Thomas. «La disparité entre le contrôle de Twitter et celui de M. Trump est flagrante, c’est le moins qu’on puisse dire.

En janvier, Twitter a complètement expulsé le président Trump de la plate-forme.

«Les plates-formes numériques d’aujourd’hui offrent des voies pour des quantités de discours sans précédent, y compris des discours d’acteurs gouvernementaux», a souligné Thomas. «Le contrôle concentré de tant de discours entre les mains de quelques parties privées est également sans précédent. Nous n’aurons bientôt d’autre choix que de nous pencher sur la manière dont nos doctrines juridiques s’appliquent à des infrastructures d’information privées hautement concentrées telles que les plates-formes numériques.

Outre Twitter, Thomas a souligné l’influence dominante de Google et d’Amazon. Google, a noté Thomas, sert de «gardien» entre les utilisateurs et la parole avec plus de 90 pour cent des recherches sur Internet.

«Il peut supprimer le contenu en désindexant ou en déclassant un résultat de recherche ou en éloignant les utilisateurs de certains contenus en modifiant manuellement les résultats de la saisie semi-automatique», a écrit Thomas. Amazon, quant à lui, en tant que distributeur de la majorité des livres électroniques et de la moitié de tous les livres physiques, «peut imposer des conséquences cataclysmiques aux auteurs, entre autres, en bloquant une liste».

Plus tôt cette année, Amazon a déplatformé le chercheur conservateur Ryan T. Anderson et son livre «When Harry Became Sally: Replying to the Transgender Moment», un livre qui critique les efforts de la gauche pour intégrer le transgenre à un degré radical.

Maintenant, lorsque les utilisateurs recherchent le titre du livre d’Anderson sur Amazon, ce n’est pas son livre qui apparaît. Au lieu de cela, il s’agit d’un travail intitulé «Laissez Harry devenir Sally: répondre au moment anti-transgenre».

Thomas lui-même a été victime de la censure d’Amazon. En février, pendant le Mois de l’histoire des Noirs, la société a retiré de son service de streaming un documentaire sur le seul juge noir actuellement siégeant à la Cour suprême.

Le titre PBS, «Created Equal: Clarence Thomas in His Own Words», est apparu arraché de la plateforme tandis qu’Amazon faisait toujours la promotion d’autres titres dans la catégorie du Mois de l’histoire des Noirs, tels que «All In: The Fight For Democracy», avec Stacey Abrams , et deux films sur Anita Hill, l’accusateur d’inconduite sexuelle de Thomas qui a tenté de faire dérailler sa confirmation.

«Cela ne change rien que ces plates-formes ne soient pas les seuls moyens de diffusion de la parole ou des informations», a écrit Thomas. «Mais pour évaluer si une entreprise exerce un pouvoir de marché substantiel, ce qui compte, c’est de savoir si les alternatives sont comparables. Pour de nombreuses plates-formes numériques d’aujourd’hui, rien ne l’est. »