Claressa Shields défie Jake Paul de se battre, je vais lui défoncer le cul !

Claressa Boucliers ne joue pas quand il s’agit de Jacques Paul … la superstar de la boxe et du MMA jette le gant, défie The Problem Child à un combat et promet de lui battre le cul.

TMZ Sports a parlé à la double médaillée d’or olympique de 26 ans qui a récemment juré de ne JAMAIS se battre sur un undercard de Paul, affirmant que ce serait manquer de respect à son incroyable carrière.

“Je ne parlais pas de merde à propos de Jake Paul hier. Ce que je parlais était des faits. Jake Paul entre dans un ring de boxe avec moi, il se fait défoncer le cul!”

Claressa Shields n’était pas ravie lorsqu’on lui a demandé si elle se battrait sur l’undercard de Jake Paul: “Je peux battre Jake Paul dans la catégorie de poids dans laquelle je suis en ce moment.” [📽️ @PFLMMA] pic.twitter.com/4yiNsAw8KV – Michael Benson (@MichaelBensonn) 29 septembre 2021 @MichaelBensonn

Et, Shields est en train de mettre son argent là où se trouve sa bouche … et si le YouTuber devenu boxeur ne veut pas un vrai combat sanctionné – Claressa est en train de se battre et de laisser ses caméras tourner tout le temps.

“Je parie que Jake Paul se blesserait, il se ferait probablement tomber, il aurait un nouveau respect pour moi si nous nous entraînions ou nous battions”, dit Shields.

“Je n’appelle pas Jake Paul parce que je sais comment le monde regarde les femmes qui se battent contre des hommes, ils le regardent comme” oh non, ew “mais je combat les hommes quotidiennement et c’est la vérité.”

Claressa – le seul combattant, homme ou femme, à détenir les 4 titres majeurs dans plusieurs catégories de poids – a également contesté le fait que Paul s’adresse à la star de la boxe féminine Amanda Serrano — qu’il vient de signer à son Promotions MVP — comme la plus grande combattante de tous les temps.

“Je suis le putain de GWOAT ! Je l’ai vu faire ce post aujourd’hui avec Amanda Serrano. Il a besoin de savoir que je suis le GWOAT.”

(BTW, il n’y a ZERO boeuf entre Claressa et Amanda. En fait, Shields dit qu’elle a “de l’amour et du respect” pour Serrano.)

En fin de compte, Shields – qui revient dans la cage MMA le 27 octobre – a un message pour Jake … et toute autre personne qui pense qu’elle ne peut pas se débrouiller sur le ring parce qu’elle est une femme.

“Coupez la merde! Ne manquez pas de respect à mes compétences. Écoutez, ce n’est pas parce qu’un homme est un homme et qu’il est dans la boxe qu’il peut me battre et il y a beaucoup de gars qui pratiquent la boxe depuis des années qui ne peut rien faire avec moi, encore moins Jake Paul”.

“Si j’étais un peu plus gros, j’appellerais Logan Paul.”