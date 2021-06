Claressa Shields devrait imiter Conor McGregor et Floyd Mayweather par le partenaire d’entraînement de Tyson Fury avant les débuts du PFL

in

Le partenaire d’entraînement de Tyson Fury pense que Claressa Shields est maintenant une boxeuse encore meilleure et pourrait reproduire le succès de Conor McGregor et Floyd Mayweather en combattant Amanda Nunes.

Dmitriy Salita, qui fait désormais la promotion de Shields, a vu sa cliente se développer chez Jackson Wink MMA avant de croiser les codes pour la première fois ce week-end.

Stéphanie Trapp/SHOWTIME

Claressa Shields a réalisé tout ce qu’il y a à accomplir dans la boxe féminine en tant qu’amatrice et professionnelle

Shields est l’un des boxeurs les plus décorés de l’histoire, sans distinction de sexe, remportant deux médailles d’or olympiques et devenant le premier boxeur à être champion du monde incontesté dans deux divisions à l’ère des quatre ceintures.

Pourtant, un manque d’incitation financière ou d’opposition crédible à l’intérieur du cercle carré l’a forcée à sortir à nouveau de sa zone de confort et Shields se battra sous la bannière de la Professional Fighters League ce week-end contre Brittney Elkins.

Voir un talent aussi précoce abandonner le sport qu’elle a pratiqué toute sa vie à la poursuite de la grandeur mérite un immense respect. Jamais auparavant un boxeur n’avait réussi la transition vers le MMA auparavant, avec James Toney l’exemple le plus tristement célèbre.

Pourtant, Salita, qui s’entraîne aux côtés du champion du monde des poids lourds Fury pour son combat de trilogie avec Deontay Wilder, pense que l’autoproclamée “GWOAT” (la plus grande femme de tous les temps) peut transcender entièrement le sport.

Idris Erba/Mayweather

Mayweather a arrêté McGregor au dixième tour lors de leur rencontre en 2017

Salita, s’exprimant via le blog MyBettingSites.co.uk, a déclaré : « Elle s’entraîne dans le meilleur gymnase de MMA au monde avec certains des plus grands combattants de l’UFC de tous les temps ; Jon Jones, Holly Holm. Elle apprend tous les jours et elle est ravie de faire ses débuts cette semaine.

« Il y a une opportunité là-bas : Claressa contre Amanda Nunes ou Kayla Harrison. Claressa v [Amanda] Nunes serait comme Mayweather-McGregor. C’est quelque chose qui serait énorme et j’adorerais en faire partie.

«Je pense que nous avons vu lors de son dernier combat de boxe que Claressa est devenue une meilleure boxeuse en raison de sa forme physique. Les différents entraînements qu’elle a suivis font d’elle une meilleure athlète.

«Je pense que continuer à s’entraîner et rester en forme toute l’année ne fera qu’améliorer son jeu. C’est quelque chose de nouveau et quelque chose d’excitant.

“C’est une star des sports de combat de classe mondiale qui entre dans une nouvelle phase de carrière et je pense que cela va faire passer la boxe féminine à un autre niveau parce que son histoire va être racontée sur une autre plateforme majeure et j’en suis très heureux.”