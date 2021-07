Claressa Shields fait ses débuts en MMA avec triomphe

Clairessa Boucliers Il avait devant lui l’un de ses plus grands défis. Déjà considérée comme l’une des meilleures boxeuses de l’histoire, la la seule femme capable de remporter deux médailles d’or olympiques et après être devenue championne dans deux des quatre divisions principales en mars, poids moyen et super poids welter, a fait ses débuts à l’aube ce vendredi dans une cage de MMA pour ne décevoir personne. “Muhammad Ali est le premier et Claressa Shields le second. Je suis la plus grande femme de tous les temps, et 98% des hommes dans le monde ne peuvent pas me battre.”, il est dit dans Mars après avoir unifié deux ceintures différentes, et par la suite, il a surpris le monde en octobre dernier en assurant qu’il allait se préparer à une migration vers les arts martiaux mixtes. Ce matin, son heure est venue. Il semblait que la fin allait être différente de leurs combats en boxe. Claressa a été immobiliséeIl avait reçu de nombreux coups à la tête. Il semblait contre les cordes. Mais le boxeur invaincu refait surface. Dans le Casino Atlantic City Ocean Resort, contre Brittney Elkin, Claressa a fait ses débuts avec triomphe, montrant qu’elle pourrait également avoir un grand avenir en MMA.

“Je ne vais pas perdre ce combat”, a-t-il déclaré avant le combat. Trois rounds plus tard, il gagnait avec une puissante main droite qui renversait son adversaire. « J’ai l’impression de rêver. C’est une folie”a déclaré la boxeuse, qui détenait un record de 11-0 sur le ring avant de remporter sa première victoire en MMA.

Claressa Shields remporte ses débuts en MMA contre Brittney Elkin

Matt Rourke / Matt Rourke / AP

Shields a commencé sa formation MMA en décembre à la Jackson Wink MMA Academy à Albuquerque, Nouveau-Mexique. Shields se fait appeler GWOAT, la plus grande femme de tous les temps en boxe. Et sa préparation acharnée, contre la montre, lui a permis de démarrer sa nouvelle aventure du bon pied.

Son nom, de beaucoup de poids, ne l’aidait pas à éviter d’afficher son inexpérience au premier tour, où Elkin a semblé gagner du terrain. Dans le second, Shields a reçu une forte main droite de son adversaire. Pero Claressa a réussi à échapper aux revers à la fin du même tour pour se réveiller pour aller à la victoire dans le troisième. Avant ce dernier tour, à la fin de la seconde, il a commencé à frapper des coups droits pour avertir son adversaire. Et enfin, dans le troisième Il s’est jeté sur Elkin, qui au sol n’a cessé de recevoir des coups des plus grands de la boxe. Il viendrait le triomphe, le premier d’une série peut-être, même s’il reste encore beaucoup à faire dans un nouveau monde pour Shields.

«Je n’arrêtais pas de la frapper, j’ai continué à la frapper. Je me suis dit, continue de la frapper jusqu’à ce qu’elle abandonne », a commenté Claressa, qui peut désormais se vanter d’avoir remporté son premier match de MMA.

Matt Rourke / Matt Rourke / AP