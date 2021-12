Claressa Shields menace de poursuivre l’équipe de Jake Paul pour diffamation de caractère pour avoir prétendu qu’elle voulait se battre sur son undercard

Claressa Shields a menacé de poursuivre l’équipe de Jake Paul à la suite d’une guerre des mots sur les réseaux sociaux.

Le YouTuber 4-0 devenu boxeur a souvent échangé des jibes avec le double médaillé d’or olympique et champion du monde des trois poids ces derniers mois.

Amanda Westcott/Showtime

Jake devrait affronter Tyron Woodley lors d’un match revanche samedi soir

En septembre, Shields a répondu avec colère à une question des médias qui lui demandait si elle se battrait un jour sur l’un des undercards de Jake.

Elle a répondu : « Ne me manque jamais de respect. Je ne me battrais jamais sur l’undercard de Jake Paul.

«Je suis champion du monde en trois divisions et double médaillé d’or olympique en boxe.

« Je peux battre Jake Paul dans la catégorie de poids dans laquelle je suis en ce moment. »

Stéphanie Trapp/SHOWTIME

Shields a accompli beaucoup de choses dans la boxe à un jeune âge

Jake l’a ensuite narguée lorsqu’elle a perdu son combat contre le PFL MMA en octobre.

Il a réagi en publiant une déclaration qui disait : « Claressa Shields est une perdante. En MMA et encore plus avec son attitude prima donna.

« Le faux est toujours exposé. Les pertes surviennent lorsque la colère et la haine prennent le dessus. Il suffit de demander [Ronda] Rousey et [Conor] McGregor.

« Elle a passé plus de temps à réprimander Jake Paul qu’à apprendre le Jiu Jitsu. Elle n’a jamais été un grand tirage et, malheureusement pour elle, elle ne le sera jamais.

«Amanda Serrano (le GWOAT) a cependant 30 KO en 42 combats. 2-0 en MMA, les deux gagnent par soumission. Félicitations Abigail Montes pour la victoire.

GETTY

Jake a une fiche de 4-0 (3 KO) en tant que pro

Suite à cela, Claressa a riposté en accusant Jake d’avoir des clauses de non-élimination dans ses contrats de combat.

C’était une rumeur lancée par le rival de Jake, Dillon Danis, que le YouTuber devenu boxeur a toujours nié.

Shields a apprécié de le voir être interrogé à plusieurs reprises à ce sujet et a tweeté la semaine dernière: « C’est hilarant de voir Jake être interrogé sur la clause de non-élimination. Dis mon nom salope !

« Tu viens pour moi, je viens pour toi. Google ‘NDA’ Ce n’est qu’une question cependant.

Ce qui est hilarant, ce sont les multiples fois où vous et votre équipe avez essayé de faire partie d’un événement Jake Paul. Le temps révèle tout. #Reçus – BAVAFA Sports (@BAVAFASports) 8 décembre 2021

Quelqu’un va être poursuivi pour avoir menti sur mon nom. J’ai hâte d’appeler mon avocat demain matin – Claressa Gwoat Shields (@Claressashields) 10 décembre 2021

En réponse, un tweet est venu du compte BAVAFA Sports – la société de conseil en talents fondée par Nakisa Bidarian qui gère Jake Paul.

Le tweet de BAVAFA disait : « Ce qui est hilarant, ce sont les multiples fois où vous et votre équipe avez essayé de faire partie d’un événement Jake Paul. Le temps révèle tout. #Reçus »

Cela a enragé Shields qui a depuis tweeté: « Je ne l’ai jamais fait.

« Je suis [about to] poursuivre Jake Paul et son équipe pour diffamation de caractère parce que je n’ai jamais demandé à être sur aucun undercard d’aucun YouTuber !

« Quelqu’un est sur le point d’être poursuivi pour avoir menti sur mon nom. J’ai hâte d’appeler mon avocat demain matin.