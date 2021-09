Claressa Shields signe avec Boxxer et Sky pour affronter Savannah Marshall

in

L’Américain Boucliers Claressa (11-0, 2 KO) a signé avec le promoteur britannique Boxxer, dont les soirées sont diffusées par Sky Sports, pour atterrir au Royaume-Uni pour leurs prochains combats.

Double champion olympique et titre mondial à trois poids en tant que combattant professionnel, le mouvement est absolument stratégique de la part de Shields et de son équipe. Dans Boxxer est le britannique Maréchal de la savane (10-0, 8 KO), la seule boxeuse à avoir battu Michigan dans sa vie sportive. Un duel entre les deux serait peut-être le plus attrayant entre deux combattantes en boxe féminine.

En parallèle, et compte tenu des faibles revenus obtenus avec le Noble Art, le compulsivement autoproclamé “meilleur boxeur de l’histoire” a fait ses débuts dans les arts martiaux mixtes il y a un mois, avec une victoire passionnante. Lors de son prochain combat, prévu fin octobre, Marshall pourrait être au pied du ring pour annoncer sa future confrontation.