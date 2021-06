Clarifications récentes de la TPS et leur impact : allégement fiscal dans les secteurs de la minoterie, de la pharmacie, de l’éducation et de l’alimentation

Le Conseil de la TPS, lors de sa 44e réunion, a réduit les taux de la TPS sur les articles spécifiés utilisés dans le secours et la gestion de Covid-19 jusqu’au 30 septembre

Par Rajat Mohan

Le gouvernement a récemment publié de nombreux éclaircissements sur diverses questions conformément aux décisions prises lors des 43e et 44e réunions du Conseil de la TPS. Beaucoup d’entre eux auront un impact positif sur le grand public.

Secteur de l’éducation

Au milieu de la situation de Covid-19, il serait convaincant de dire que les citoyens du pays attendaient avec impatience les allégements de subventions et les avantages au-delà des prolongations de date. La classe moyenne du pays a subi des pertes importantes dans la situation actuelle. Le mouvement vif du CBIC pour fournir des éclaircissements concernant l’exemption de la TPS sur divers services fournis par les conseils centraux et d’État tels que le Conseil national d’examen (NBE) profitera à des millions de personnes. Le CBIC a précisé que la TPS ne serait pas perçue sur les services fournis par les conseils centraux ou d’État, y compris le NBE, dans la conduite des examens pour les étudiants, y compris les examens d’entrée. Cette décision bénéficiera à des millions de ménages dont les quartiers sont à différents niveaux d’éducation.

En outre, la TPS est également exonérée sur les services d’entrée liés à l’admission ou à la conduite de l’examen, tels que le service de test en ligne, la publication des résultats, la carte d’admission et les questions, etc., lorsqu’ils sont fournis à ces conseils. Cela rationalisera davantage le coût des établissements d’enseignement, dont les bénéfices pourront être répercutés sur les ménages.

Programme de repas de midi

Le Mid-day Meal Scheme (« MDMS ») est le programme phare de repas en milieu scolaire du gouvernement indien. En Inde, 115,9 millions d’enfants issus de groupes vulnérables reçoivent des repas cuisinés chaque jour à l’école via le MDMS. Le Conseil de la TPS a également déclaré que les services alimentaires fournis aux établissements d’enseignement (restauration, y compris les repas de midi) sont exclus de la TPS, que l’établissement reçoive de l’argent sous forme de subventions gouvernementales ou de dons d’entreprises. Par conséquent, servir de la nourriture à

anganwadi sera également couvert par ladite exemption, qu’elle soit parrainée par le gouvernement ou par des dons d’entreprises. Cette clarification sur l’applicabilité de la TPS sur les approvisionnements alimentaires aux Anganwadis et aux écoles réduira le coût de ces repas, en particulier pour les entreprises donatrices.

Les établissements d’enseignement impliqués dans la fourniture de ces repas réduisent leurs coûts de TPS et pourraient désormais demander aux entreprises d’augmenter le budget de ces dons/contributions afin de s’acquitter de leurs responsabilités sociales d’entreprise. L’Inde rurale, où le COVID-19 a écrasé l’écosystème de l’éducation, alimentant les dépenses pour les repas de midi attirera davantage d’étudiants reléguant dans une situation gagnant-gagnant pour les entreprises et les étudiants.

Industrie de la meunerie

Le conseil de la TPS précise également qu’aucune TPS n’est applicable sur la fourniture composite de services par mouture de blé en farine de blé, par toute personne à un gouvernement d’État pour la distribution de cette farine de blé dans le cadre du système de distribution publique. Toutefois, dans le cas où la fourniture de services par mouture de blé en farine ou de paddy en riz n’est pas admissible à l’exonération pour la raison que la valeur des biens fournis dans une telle fourniture composite dépasse 25 %, le taux de TPS applicable serait alors 5%.

Cette clarification aura un impact positif sur l’industrie car, dans de nombreux cas, la DGGI a exigé des contribuables la TPS @18 %. Maintenant, les contribuables peuvent réclamer l’avantage en vertu de cette clarification, et la composante matérielle sera décidée au cas par cas, ce qui doit être vérifié par les livres de comptes et les feuilles de coûts. Des remboursements peuvent être déposés sur l’excédent d’impôt sur la base de calcul. Cette clarification mettra sans aucun doute fin à tous les litiges pendants où des assignations ont été émises concernant la mouture du blé ou du paddy.

Industrie pharmaceutique

Le Conseil de la TPS, lors de sa 44e réunion, a réduit les taux de la TPS sur les articles spécifiés utilisés dans le secours et la gestion de Covid-19 jusqu’au 30 septembre 2021, comme indiqué ci-dessous :

MédicamentsOxygène, équipement de génération d’oxygène et dispositifs médicaux associésKits et machines de testAutre matériel de secours lié à Covid-19

Le ministère des Produits chimiques & Engrais, la National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) demande à tous les fabricants et sociétés de commercialisation de réviser le MRP des médicaments/formulations sur lesquels les taux de taxe/TPS ont été réduits. Le rappel, le réétiquetage ou le ré-étiquetage sur l’étiquette du conteneur ou du paquet de stocks libérés sur le marché avant la date de notification n’est pas obligatoire si les fabricants sont en mesure de garantir le respect des prix au niveau du détaillant grâce à la délivrance d’un liste de prix.

Alors que les économies de médicaments et d’équipements connexes sont bénéfiques pour le public, la limitation de la période d’exemption empêcherait les entreprises de planifier de nouveaux investissements et d’étendre leurs chaînes d’approvisionnement pour s’assurer que le matériel de secours atteint tous les coins du pays. Les entreprises engagées dans la fabrication et le commerce de ces médicaments espèrent que la période de secours est prolongée au-delà du 30 septembre jusqu’à la fin de cette menace pandémique.

Faciliter les complexités

Des clarifications récentes établissent que l’esprit du conseil de la TPS est d’alléger les complexités de la loi sur la TPS, y compris les taux de la TPS. L’intérêt de tous les Etats et du Centre est de veiller à l’équilibre et à l’équité des principes de taxation. Nous attendons avec impatience de nombreuses autres clarifications au cours des prochains mois sur les principes de taxation de la TPS.

(Rajat Mohan est Senior Partner chez AMRG & Associates. Ce sont les propres opinions de l’auteur.)

Savez-vous qu’est-ce que le ratio de réserve de trésorerie (CRR), le projet de loi de finances, la politique budgétaire en Inde, le budget des dépenses, les droits de douane ? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail sur Financial Express Explained. Obtenez également les cours boursiers BSE/NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul d’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.