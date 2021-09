Claris d’Apple lance Smart Pack pour aider les écoles et les bibliothèques de la maternelle à la 12e année à réduire les demandes administratives

La filiale d’Apple, Claris, a annoncé la sortie de CF Records Manager. Il s’agit d’une application créée pour aider les écoles et les bibliothèques de la maternelle à la 12e année à répondre aux exigences d’un nouveau programme fédéral de 7 milliards de dollars pour soutenir l’apprentissage à distance.

ECF Records Manager, créé par iSolutions, est la première application lancée dans le cadre du Claris Smart Pack, un portefeuille d’applications Claris FileMaker, conçu par les meilleurs partenaires Claris, pour aider les écoles et les bibliothèques K-12 à relever une variété de défis en plus de tâches manuelles, telles que le suivi des présences, la planification des transports, la billetterie d’événements, etc.

Le nouveau programme ECF consacre des milliards à la réduction de la fracture numérique en investissant dans la connectivité des élèves et des enseignants, mais les exigences strictes en matière de tenue de dossiers peuvent être un défi pour de nombreuses écoles et bibliothèques », a déclaré Brad Freitag, PDG de Claris. ECF Records Manager, construit sur la plate-forme Claris, est conçu sur mesure pour répondre aux exigences ECF – y compris la conservation des enregistrements sur dix ans – tout en nécessitant une formation et un engagement minimes de la part du personnel de l’école et du district. Les districts ont besoin d’un moyen simple de rassembler les informations requises rapidement et facilement. En utilisant ECF Records Manager et Claris Connect pour s’intégrer à la technologie de pointe de gestion des appareils mobiles, les districts disposent désormais d’une solution à guichet unique qui permet au personnel de mieux se concentrer sur leur priorité numéro un : éduquer les étudiants.

Le programme ECF de la FCC fournit plus de 7 milliards de dollars de financement pour aider les écoles et les bibliothèques de la maternelle à la 12e année à combler le déficit d’apprentissage en achetant des outils et des services qui soutiennent l’apprentissage à distance en raison de COVID-19. Le programme ECF exige des écoles et des bibliothèques qu’elles conservent des données spécifiques sur les appareils ou les équipements, ainsi que les informations sur les utilisateurs, l’utilisation et les services et les enregistrements « tout et tous » liés aux demandes de financement et aux paiements de remboursement. Les données et documents requis doivent être conservés par l’école pendant au moins 10 ans après le paiement. ECF Records Manager a été créé spécifiquement pour faciliter la consolidation, la gestion et le stockage de ces informations.

