Claris, filiale d’Apple, ajoute la prise en charge d’Apple Silicon, l’intégration de Microsoft Edge et d’importantes améliorations de serveur à FileMaker

FileMaker a eu une histoire incroyable avec sa première sortie en avril 1985. Apple a formé Claris à la fin des années 1980 et a finalement acheté la société propriétaire de FileMaker. Aujourd’hui, FileMaker poursuit son histoire de versions fortes avec FileMaker 19.3 avec la prise en charge d’Apple Silicon, l’intégration de Microsoft Edge et d’importantes améliorations de serveur.

Au cours de l’année écoulée, FileMaker a bénéficié de centaines d’améliorations et, aujourd’hui, elles en apportent encore plus. La dernière mise à jour de FileMaker apporte plus d’options de déploiement, des améliorations significatives des performances, de la stabilité, de la sécurité et la prochaine génération de son générateur d’applications sans code.

Claris FileMaker Pro et Claris FileMaker Server sont les premiers binaires macOS universels low-code qui optimisent les performances des ordinateurs Apple au silicium tout en offrant des performances élevées sur les ordinateurs Mac à processeur Intel.

FileMaker a ajouté le dernier contrôle Microsoft Edge WebView2, et il remplace Internet Explorer 11 (IE11), éliminant les vulnérabilités de sécurité et assurant une compatibilité totale FileMaker sur Windows.

Côté serveur, FileMaker ajoute la prise en charge d’Ubuntu, le retour de sa visionneuse de journaux améliorée et de nombreux autres correctifs sous le capot qui améliorent les performances globales et la sécurité.

Quoi de neuf chez Claris ?

Plus tôt cette année, . a annoncé que Claris Connect ajoutait la prise en charge d’Apple School Manager pour la synchronisation des données du système d’information des élèves. Les autres nouvelles intégrations incluent UPS, Shopify, Smartsheet et Smart-HR, ainsi que les fonctionnalités étendues de plusieurs connecteurs existants.

Les mises à jour de FileMaker peuvent être téléchargées dès aujourd’hui pour les clients existants. Les nouveaux clients peuvent commencer un essai gratuit dès aujourd’hui.

