Clarissa Molina a-t-elle un petit ami ou est-elle célibataire ?

Clarissa Molina, une reine de beauté qui a conquis les cœurs avec son talent et son charisme.

Clarissa Molina, 29 ans, née à Santiago de los Caballeros en République dominicaine, a été couronnée Nuestra Belleza Latina en 2016. Ces dernières années, la talentueuse dominicaine a été reporter pour la célèbre émission de divertissement « El Gordo y la Flaca » d’Univision. .

En tant que l’un des plus jeunes visages d’Univision, Molina est l’une des stars qui vole l’attention du public hispanique avec sa beauté physique et sa sympathie irrésistibles.

Malgré son jeune âge, la présentatrice de télévision est restée à l’écart de toute sorte de scandale qui pourrait nuire à sa remarquable carrière artistique. Sur le plan personnel, elle se caractérise par être très discrète avec tout ce qui touche à sa vie amoureuse.

Clarissa Molina a-t-elle un petit ami ? Voilà ce que l’on sait :

La star a confirmé qu’elle avait un petit ami en 2020

Au mois de juin 2020, Clarissa Molina a surpris tous ses fans en annonçant qu’elle se donnait une nouvelle chance amoureuse d’un homme mystérieux, dont l’identité n’a pas été révélée.

Lors d’une participation à ‘El Gordo y la Flaca’ d’Univision, Molina a confirmé que son nouveau petit ami était une personne complètement en dehors de l’industrie du divertissement : “Ce n’est pas un chanteur, ce n’est pas un artiste et ce n’est pas un athlète, mais il est une personne de principes et de valeurs ».

“C’est un homme travailleur avec de nombreux principes et valeurs, il a une très bonne famille”, a déclaré l’interprète dominicaine en faisant référence à son partenaire sentimental.

Selon les informations examinées par Diario Libre, Clarissa Molina sortait avec son nouveau petit ami depuis plus de six mois au moment de l’annonce de la nouvelle dans l’émission de divertissement Univision.

Molina était très discrète avec l’identité de son petit ami

Dans une interview exclusive avec l’animatrice de télévision Luz María pour l’émission “Noches de Luz”, Clarissa Molina a déclaré qu’elle est très discrète avec sa vie amoureuse, au point que tous ses proches n’ont pas connu son dernier partenaire sentimental.

«Je suis très privé avec mes affaires, même avec ma propre famille, tout le monde dans ma famille ne le connaissait pas, je suis très privé avec ce type de relation de couple, c’est mon espace, c’est mon moment. Quand la bonne personne arrivera, bien sûr, tout le monde le connaîtra », a avoué la reine de beauté dans l’interview.

Nuestra Belleza Latina 2016 a confirmé qu’elle est actuellement célibataire

Clarissa Molina a confirmé qu’elle était actuellement célibataire après avoir mis fin à son histoire d’amour avec son dernier petit ami, dont l’identité n’a jamais été révélée.

«Je commençais à le connaître, nous apprenions à nous connaître et c’était vraiment agréable de partager avec lui. Des choses arrivent, quand ça ne marche pas, ce n’est pas le moment ou on n’est pas sur la même fréquence peut-être, du coup j’ai envie d’autres choses, il en veut d’autres, on n’est pas dans le même sens”, a admis Molina dans une interview pour le montrent ‘Noches de Luz’ lors de la confirmation de leur rupture amoureuse.

Le site Web d’Univision a rapporté que Molina sortait avec son ex-partenaire depuis environ un an, période pendant laquelle l’animateur de télévision a gardé leur histoire d’amour complètement à l’abri des regards du public.

Molina a révélé ce qu’elle recherche chez son prochain partenaire amoureux

Clarissa Molina a récemment admis qu’elle préférait se détendre lorsqu’il s’agit de rencontrer quelqu’un, ceci afin d’éviter toute sorte de déception amoureuse.

“Je fais tellement attention quand il s’agit de regarder quelqu’un, d’éviter ce qui ne me brise pas le cœur, de ne pas tomber amoureux de la mauvaise personne. Je prends mon temps très au sérieux pour apprendre à connaître quelqu’un, cela m’a beaucoup aidé à ne pas être peut-être aussi déçue”, a déclaré la Dominicaine dans une interview qu’elle a accordée à l’émission ‘Noches de Luz’.

En évoquant ce qu’elle recherche chez son prochain partenaire sentimental, Molina a souligné qu’elle espère que ce sera une personne qui partagera la même initiative pour grandir ensemble : « J’aimerais être avec quelqu’un que j’admire beaucoup, c’est super important et quelqu’un qui a la même vision que moi, partout où je veux aller, parce que nous allons marcher ensemble ».

Clarissa Molina, l’une des grandes promesses de l’industrie du divertissement

Le potentiel artistique de Clarissa Molina est soutenu par son rôle de présentatrice de télévision dans le segment des médias sociaux de l’émission « El Gordo y la Flaca », un défi professionnel qu’elle a relevé avec beaucoup de dévouement depuis qu’elle a été couronnée « Nuestra Belleza Latina » en 2016 .

Dans son rôle d’actrice, Molina a participé à de grandes productions cinématographiques en langue espagnole telles que “Qué León” et “Flow Calle”.

Avec plus de 2,9 millions de followers sur la plateforme Instagram, l’interprète dominicaine a réussi à se connecter avec chacun de ses fans qui l’ont soutenue dans son développement artistique ces dernières années.