Clarissa Molina fait ses débuts en tant que journaliste latine GRAMMY

Univision Clarissa Molina fera partie du Latin GRAMMY 2021.

À tout juste 30 ans, la dominicaine Clarissa Molina ajoute une nouvelle réalisation à sa carrière artistique en faisant ses débuts en tant que journaliste dans les coulisses de tout ce qui se passe lors du prestigieux gala Latin GRAMMY 2021.

Cette année, pour la première fois, Molina faisait partie de l’émission de 4 heures de Premio Lo Nuestro 2021, a accueilli Premios Soberano en République dominicaine et a également présenté le programme de prélude de Premios Juventud 2021.

La 22e édition du Latin GRAMMY se tiendra ce jeudi 18 novembre dans la ville de Las Vegas, Nevada. La cérémonie de remise des prix sera retransmise en direct sur Univision à partir de 20h00 HE.

Profitez de l’interview exclusive de Right Now avec Clarissa Molina pour sa participation spéciale au Latin GRAMMY 2021

Dans une conversation exclusive avec Right Now, l’animatrice de télévision et actrice Clarissa Molina parle de sa participation au Latin GRAMMY 2021, une cérémonie qui promet d’être pleine de belles surprises musicales pour les milliers de téléspectateurs qui suivent chaque année le gala à travers le Programmation universitaire.

Dans l’interview, la lauréate de Nuestra Belleza Latina 2016 a également évoqué les leçons tirées du confinement dû à l’émergence du Coronavirus, une pandémie qui a mis en suspens la carrière de nombreux artistes dans le monde.

Aujourd’hui, Molina est l’une des figures les plus importantes de la programmation d’Univision, une réussite qu’il n’a pu forger que grâce au fruit de son travail et de son professionnalisme depuis ses débuts dans les médias aux États-Unis en 2016.

QUESTION: Pour la première fois, vous ferez partie du Latin GRAMMY en tant que journaliste de tout ce qui se passe dans les coulisses de la cérémonie de remise des prix. Que pensez-vous de cette opportunité que vous offrent Univision et la Latin Recording Academy ?

CLARISSA MOLINA : « Tout en valait la peine. Depuis que j’ai rejoint Univision, mon objectif a été de me préparer, de me préparer chaque jour aux opportunités que je pourrais avoir au sein du réseau et de grandir au sein des plateformes ici, et je suis vraiment super heureux et excité. Je suis déjà fou parce que cette grande soirée arrive, imaginez faire partie de la soirée la plus importante de la musique latine. C’est un privilège de vivre toutes les émotions dans les coulisses, quand les artistes descendent ou quand ils montent, tout ».

QUESTION: Latin GRAMMY revient à Las Vegas après les ravages de la pandémie de coronavirus. Quelle a été la meilleure leçon de vie que vous ayez prise pendant plusieurs mois de confinement à cause du virus ?

CLARISSA MOLINA : « Que cela vaut la peine de vivre notre quotidien, sans penser à ton lendemain ou à ce qui va se passer. Je crois que nous devons profiter de chaque seconde de notre vie comme s’il n’y avait pas de lendemain. Je pense que c’est profiter de mon quotidien et de mon processus, et être reconnaissant pour ce que j’ai et pour ce que je n’ai pas, parce que je crois que tout arrive dans un but ».