Clarissa Molina : La famille de la reine continue de s’agrandir

. Clarissa Molina a annoncé avec beaucoup de bonheur que sa famille continue de s’agrandir sur la plateforme Instagram.

Clarissa Molina célèbre après avoir révélé que sa famille sur la plate-forme Instagram continue de s’agrandir à pas de géant au milieu du moment glorieux qu’elle vit dans sa vie amoureuse avec l’arrivée de son nouveau petit ami, l’homme d’affaires et producteur de musique Vicente Saavedra.

Dans un récent post sur son profil sur Instagram, Molina a remercié ses fans de faire partie de ses trois millions de followers sur le réseau social populaire.

« Nous sommes 3 millions. Merci à vous d’avoir agrandi la famille et de m’avoir accompagné à chaque étape. Ils savent que je les adore, j’apprécie vraiment leur soutien et de croire en moi. Nous optons pour plus. Heureux! Team Clarissa, je t’aime », a déclaré la star dominicaine.

Sur la photographie qui accompagnait sa publication sur Instagram, Clarissa Molina apparaît tenant un gâteau avec le logo du réseau social, accompagné d’un message symbolique qui dit “3M”, faisant allusion à ses trois millions de followers.

Les réactions sur Instagram n’ont pas attendu les fans du présentateur de télévision : “Et ceux qui manquent mamacita”, “Félicitations Clari”, “Félicitations, tu es une fierté dominicaine”, “Enorme quantité”, “Félicitations, ma chère Clarissa . L’équipe Clarissa est active pour célébrer trois millions avec vous », « Félicitations, vous le méritez et bien plus encore ».

Les commentaires des reines de ‘Nuestra Belleza Latina’ étaient également présents, Aleyda Ortiz a mentionné : « Oui !!!! Et pour bien d’autres ».

Quelles sont les gagnantes de Nuestra Belleza Latina les plus suivies sur le réseau social Instagram ?

Clarissa Molina est l’une des gagnantes de « Nuestra Belleza Latina » avec le plus grand nombre d’abonnés sur Instagram, n’étant dépassée que par sa compatriote Francisca Lachapel et la talentueuse mexicaine Alejandra Espinoza.

Lachapel et Espinoza comptent actuellement 3,1 millions de followers sur leurs profils officiels sur le réseau social, tandis que Molina a récemment atteint les 3 millions.

Melissa Marty, Nastassja Bolívar et Vanessa de Roide font partie des gagnantes de « Nuestra Belleza Latina » avec le moins de followers sur la plateforme Instagram. Les trois reines de beauté sont dans un classement de 70 mille followers à 300 mille followers sur la plateforme digitale.

Clarissa Molina a actuellement un nouvel amour dans sa vie

Clarissa confirme qu'elle a un petit ami et nous donne tous les détails de la bague qu'elle porte | Avec un grand sourire et plein de bonheur, la dominicaine a officiellement annoncé qu'elle a un nouveau petit ami, un homme d'affaires dans l'industrie de la musique qui, après l'avoir rencontré il y a trois ans, elle l'a revu en juin dernier en République dominicaine, lorsque Clarissa était la hôte de Premios Soberano .

Clarissa Molina se donne une nouvelle chance amoureuse de l’homme d’affaires Vicente Saavedra, connu pour avoir été auparavant le manager du chanteur portoricain Ozuna.

La reine de beauté a annoncé la nouvelle dans une récente diffusion de l’émission “El Gordo y la Flaca”. Cependant, elle a également profité de l’occasion pour nier qu’elle est actuellement fiancée à Saavedra, comme l’avait précédemment spéculé une bague frappante qu’elle portait depuis quelques semaines.

“Cette bague n’est pas une bague de fiançailles, pas encore, il est très tôt, nous commençons, mais il a voulu officialiser les fiançailles que Dieu merci nous passons un très bon moment. Je suis très excité, très heureux “, a déclaré Molina lors d’une conversation agréable avec les présentateurs de l’émission de potins Univision.

