Clarissa Molina parle de notre beauté latine

. Clarissa Molina parle de Nuestra Belleza Latina

Le 26 septembre, Univisión revient avec l’émission de téléréalité Nuestra Belleza Latina, après près de trois ans d’absence. Et dans le cadre de la promotion que la chaîne fait sur le programme, ils ont posté une vidéo d’une des reines gâtées sur le compte officiel de l’émission sur Instagram, ce que les fans de la compétition ont adoré.

Dans le clip, on voit Clarissa Molina parler de ce que cela signifiait pour elle d’être devenue Nuestra Belleza Latina, après avoir participé deux fois à l’émission, et finalement avoir remporté le NBL VIP, en 2016.

Avec cette simplicité qui la caractérise, la Dominicaine a avoué que lorsqu’elle s’est lancée dans l’aventure du concours Univision, elle traversait une période très difficile dans sa vie financièrement, et elle a également vu l’opportunité de réaliser son rêve.

« Depuis que je suis petit, j’étais prêt pour la scène, pour les caméras. J’aime beaucoup divertir… Je me souviens qu’à ce moment-là, ils avaient retiré l’aide gouvernementale à mon université et j’ai dit : « Je suis à la recherche d’un prêt ou je ne sais pas quoi faire maintenant » “, a commenté Clarissa. dans le clip.

Et de manière plus directe, l’ex-reine a été plus énergique et a déclaré que Nuestra Belleza Latina avait divisé sa vie en deux.

« Après Nuestra Belleza Latina, toutes les portes ont été ouvertes…. Notre beauté latine marque définitivement un avant et un après dans ma vie », a déclaré la gentille ex-reine.

Clarissa Molina est la reine de Nuestra Belleza Latina VIP !La dominicaine a été couronnée gagnante de la dixième édition de Nuestra Belleza Latina. Le soutien du public a toujours été présent dans cette belle réalisation. ABONNEZ-VOUS À NUESTRA BELLEZA LATINA bit.ly/NBLSubscribe Voir les meilleurs moments de #NBLVIP bit.ly/1SgsiCL Suivez-nous Facebook facebook.com/NuestraBellezaLatina Twitter twitter.com/nuestrabelleza Ne manquez pas Nuestra Belleza Latina tous les dimanches 20h/7C pour… 2016-05-23T04 : 18 : 58Z

L’ancienne reine de beauté a répondu à la publication, et là, elle en a profité pour remercier le concours, qui a marqué le début de la démarche ferme avec laquelle elle a brillé dans l’industrie du divertissement, comme elle le souhaitait.

“Super reconnaissante à cette plateforme et à tous ceux qui ont rendu cela possible !”, a commenté la jeune femme sur le réseau social.

Les commentaires des adeptes de Nuestra Belleza Latina n’ont pas attendu, et parmi les éloges, la coïncidence majoritaire est que la reine dominicaine est numéro 1 de toutes les jeunes femmes qui ont été couronnées au concours Univision.

MISS UNIVERSE RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 2015 – Clarissa Molina performance complète # ClarissaMolina #DominicanRepublic Performance complète # abonnez-vous s’il vous plaît suivez mon compte de médias sociaux: -Instagram instagram.com/gandangph_/ -Facebook facebook.com/em.negrillo.52020-05-03T00:54 : 36Z

“Elle est la meilleure NBL 😍”, “Clarisa a toujours été ma préférée elle méritait de gagner”, “Elle est l’exemple parfait de qui persévère, triomphe et elle triomphe définitivement”, “la meilleure de toutes”, “Clarissa, une excellente reine royale » et « reine des reines ! Clarissa réussie !!!!! ❤️❤️❤️😍😍😍😍😍😍😮 » étaient quelques-uns des messages exprimés par les fans de la belle communicatrice.

Et tandis que l’attente grandit pour le retour de Nuestra Belleza Latina, dites-nous ce que vous pensez de Clarissa Molina, et si vous pensez qu’elle a été l’une des reines mémorables qui a été couronnée dans l’émission de télé-réalité de beauté.