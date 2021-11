Clarissa Molina révèle comment NBL a changé sa vie

NowMismo.com Clarissa Molina avoue l’importance de Nuestra Belleza Latina.

Clarissa Molina a été l’une des reines préférées des téléspectateurs tout au long des douze saisons de Nuestra Belleza Latina, l’une des émissions de téléréalité les plus acclamées par le public hispanophone aux États-Unis.

Lorsqu’il a triomphé dans la saison 10 de la NBL, la vie de Molina a changé. Depuis 2016, Clarissa a été formée comme l’une des plus importantes chefs d’orchestre et actrices de télévision sur le marché espagnol, devenant une référence d’excellence pour les nouvelles générations de personnalités des médias.

Actuellement, le dominicain de 30 ans est l’un des reporters de l’émission Univision « El Gordo y la Flaca ». Parallèlement à ses engagements professionnels avec le réseau de télévision, Clarissa Molina a renforcé sa carrière d’actrice et a participé à d’importantes productions cinématographiques telles que « Qué León » et « Flow Calle ».

Clarissa Molina se confie avec Right Now sur l’importance de Nuestra Belleza Latina dans sa carrière artistique

Clarissa Molina fera partie de la grande demi-finale de la douzième saison de Nuestra Belleza Latina. Lors de l’émission de ce dimanche 14 novembre, le talentueux dominicain présentera un défi d’usurpation d’identité pour tester le talent des six demi-finalistes du concours.

Quelques heures seulement avant de commencer le septième gala de la NBL 2021, Molina s’est entretenu en exclusivité avec Right Now dans une interview révélatrice, dans laquelle il a profité de l’occasion pour envoyer de puissants conseils aux participants qui rêvent de devenir le successeur du Vénézuélien Migbelis Castellanos , actuel reine de Nuestra Belleza Latina.

Dans l’histoire du concours sous la forme d’une émission de téléréalité Univision, Clarissa Molina est un exemple de persévérance, d’évolution et de lutte constante.

Depuis son triomphe dans la NBL, Molina est l’un des visages d’Univision qui a ravi une place particulière dans le cœur de tous les Hispaniques qui écoutent chaque semaine la programmation du réseau de télévision.

Profitez de la première partie de l’interview de Right Now avec Clarissa Molina

QUESTION: Vous êtes l’une des reines préférées de l’histoire de Nuestra Belleza Latina et à cause du destin, ce week-end, vous revenez à cette étape, mais en tant que mentor pour guider les filles dans un défi. Comment Clarissa Molina se sent-elle lorsqu’elle monte sur la scène du projet qui l’a vue naître comme une star indiscutable qui responsabilise et est un excellent exemple de lutte et de persévérance pour les femmes hispaniques aux États-Unis ?

Clarissa molina: “Me siento muy vulnerable, me siento muy emocionada, porque ahora estoy del otro lado, entonces yo las entiendo perfectamente a ellas: Dónde están en estos momentos, qué están sintiendo, qué están pensando, qué es lo que quieren y qué es lo Qu’est ce que vous voulez. Évidemment, je suis maintenant de ce côté pour vous dire : donnez tout, profitez-en beaucoup, profitez de chaque opportunité, apprenez autant que vous le pouvez, collectez toutes les informations nécessaires, car si vous partez avec la couronne ou sans le couronne, l’avenir que tu as en ce moment est désormais beaucoup plus radieux car maintenant tout le monde te connaît et ils ont vu de quoi tu es capable.

Nous sommes super excités, ce défi se faisant passer pour une chanteuse de femmes et de divas emblématiques, je suis très excité car nous nous faisons connaître le courage de chacune et comment elles se développent sur scène ».