Clarissa Ward de CNN explique la crise de Covid en Inde ⋆ .

CNN Clarissa Ward a signalé certaines des zones de guerre les plus dangereuses du monde. Maintenant, en tant que l’un des trois journalistes de CNN déposant des articles sur les lignes de front de la crise des coronavirus en Inde, Ward a parlé à Mediaite de ce qu’elle a vu sur le terrain.

Ward, qui a fait des reportages depuis l’Uttar Pradesh, l’État le plus peuplé d’Inde, a déclaré que bien que la situation soit différente de celle des zones de conflit à forte armement, les scènes qu’elle a vues là-bas et à Delhi sont «tout aussi effrayantes» que tout ce dont elle a été témoin.

«Nous avons tous vu les statistiques sur ce qui se passe en Inde, mais ce n’est vraiment que lorsque vous êtes sur le terrain, et que vous voyez le chagrin, la souffrance, les privations et les pénuries de tout, de l’oxygène aux lits en passant par médicaments aux médecins, que vous vous rendez compte que c’est vraiment une crise aux proportions épiques », a déclaré Ward à Mediaite à propos du temps qu’elle a passé dans l’Uttar Pradesh, qui compte environ 200 millions d’habitants (la population totale de l’Inde est estimée à 1,4 milliard).

«Je peux honnêtement dire que je n’ai jamais vu de scènes dans un hôpital comme celui-ci», a déclaré Ward. «Cela ressemble plus à ce que vous imagineriez après une catastrophe naturelle.»

Ward et son équipe de CNN ont passé du temps dans un quartier Covid qui a normalement une capacité de 50 personnes, mais en détenait plus de 110. Ils ont été témoins de la mort d’une femme dont les fils avaient «désespérément essayé de la réanimer».

«Je ne pense pas que j’aurai jamais le son de leurs gémissements hors de mon esprit», a déclaré Ward. «C’est absolument obsédant et déchirant de voir ces niveaux de souffrance. Et c’est franchement aussi un peu exaspérant de voir à quel point la situation a été mal gérée.

Selon Ward, beaucoup en Inde sont frustrés par ce qu’ils considèrent comme une complaisance de la part du gouvernement indien. Premier ministre indien Narendra Modi, dont le parti BJP a récemment perdu une élection d’État au Bengale occidental sous le nuage de sa gestion du coronavirus, a déclaré la victoire contre le coronavirus en janvier, et le gouvernement ne s’est pas suffisamment préparé pour la deuxième vague, qui ne devrait pas culminer pendant au moins quelques semaines de plus, a déclaré Ward.

Décrivant le système de santé indien comme étant «au bord de l’effondrement», Ward a déclaré que bien que beaucoup pensent que l’Inde a longtemps échoué à financer son secteur de la santé, le fait que le pays soit sorti de la première vague de Covid relativement indemne peut avoir créé un faux sentiment de sécurité. Ward a déclaré qu’il n’y avait pas de sentiment d’urgence pour se préparer à une future épidémie en augmentant les fournitures telles que les ventilateurs, les concentrateurs d’oxygène et les lits d’hôpitaux – qui sont maintenant extrêmement rares.

«Il y avait un sentiment avant qu’ils pourraient s’en tirer», a déclaré Ward à Mediaite. «Maintenant, il y a un sentiment qu’il n’y avait pas assez fait pour se préparer à l’énorme tâche de gérer la logistique d’une deuxième vague vraiment brutale. Mais le problème avec le système de santé indien est antérieur à Covid – ce sont des années de négligence, et ce n’est que maintenant qu’il subit un stress si intense que le centre ne peut pas supporter.

La complaisance peut également s’être étendue à l’approche du pays vis-à-vis du vaccin. Bien que l’Inde soit l’un des principaux producteurs de matériel entrant dans les vaccins, seuls deux pour cent de la population ont été vaccinés, a déclaré Ward. Les dirigeants du pays pensaient apparemment avoir vaincu la maladie et exporté des dizaines de millions de doses vers d’autres pays.

«C’est une chose très noble à faire», a déclaré Ward, «mais cela signifie qu’ils sont maintenant confrontés à des pénuries. Ils ne peuvent pas vacciner complètement leur propre population. » Et bien que Ward ait vu des gens faire la queue pour se faire vacciner et suivre des protocoles de distanciation sociale et de sécurité, elle a déclaré qu’il était peu probable que les efforts de vaccination actuels soient suffisants pour endiguer la marée du pic attendu, que Ward a décrit comme «la vraie crise. cela est prévu dans les prochaines semaines. »

Modi et le parti BJP ont organisé ce que Ward décrit comme des «rassemblements politiques massifs» ces dernières semaines, avec «à peine un masque en vue». Le 17 avril, Modi lui-même a dirigé un rassemblement et a déclaré à la foule qu’il était ravi du taux de participation, malgré le fait que 261 000 nouveaux cas de Covid avaient été signalés en Inde ce jour-là, a déclaré Ward. Le gouvernement indien a également autorisé un grand pèlerinage hindou, où des millions de fidèles se sont réunis – tout en sachant que la deuxième vague de Covid avait déjà pris racine. «Ce sont les types d’action et d’inaction qui ont bouleversé beaucoup de gens ici en Inde à propos de la gestion du gouvernement», a ajouté Ward.

Ward soupçonne également que les nombres officiels de cas et de décès fournis par le gouvernement indien ne sont «probablement qu’une fraction de la réalité».

«Les tests ne sont pas largement, facilement et facilement disponibles», a déclaré Ward. «Et à l’heure actuelle, beaucoup de gens ne veulent pas quitter leur maison pour sortir et faire la queue pour se faire dépister.» Ward a ajouté que les crématoriums de Delhi signalent un nombre de crémations quotidiennes représentant le double du nombre total de décès signalés, et que les certificats de décès des personnes décédées de Covid ne mentionnent qu’une comorbidité, telle que la vieillesse ou le diabète, comme cause de décès.

«Je n’essaie pas de laisser entendre que le gouvernement essaie délibérément de masquer la réalité», a déclaré Ward. «Je dis qu’avec le système de santé dans cet état de chute libre, il devient extrêmement difficile de recueillir des données précises et à jour.»

Ward a déclaré que malgré les protocoles de sécurité, tels que les verrouillages et les couvre-feux, le manque de fournitures et de ressources a mis les citoyens indiens dans des situations de plus en plus précaires et désespérées. N’ayant d’autre choix que d’essayer de s’aider eux-mêmes, Ward a déclaré que de nombreuses personnes passent des heures à essayer d’obtenir de l’oxygène pour ramener à la maison leurs proches combattant Covid, créant des conditions dans lesquelles la maladie peut continuer à se propager.

«Les masques sont, bien sûr, obligatoires», a déclaré Ward. «Mais la réalité est, pour tant de gens maintenant, que si vous devez aller faire la queue pendant 10 heures pour vous assurer que votre mère a ce petit peu d’oxygène pour la maintenir en vie, alors ce n’est tout simplement pas possible pour vous de le faire. adhérer à toutes les règles du verrouillage. Et ces lignes sont chaotiques. Les gens se poussent les uns contre les autres pour arriver à l’avant, pour essayer désespérément d’obtenir de l’oxygène. Il n’y a pas de distanciation sociale. Cette crise crée davantage de ces types de situations dans lesquelles le virus peut continuer à se propager. »

Ward a déclaré que le gouvernement indien essayait de fournir de l’oxygène à ceux qui en ont besoin.

«Ils ont annoncé cette opération Oxygen Express, où ils déploient d’énormes quantités d’oxygène liquide en utilisant le système ferroviaire indien au cœur de cette ville», a déclaré Ward. «J’espère que cela commencera à avoir un impact bientôt. Mais ce que nous constatons en ce moment sur le terrain, au moins ici à Delhi puis dans l’Uttar Pradesh, c’est que ces efforts n’ont pas encore un impact important – la souffrance continue et le manque critique de ressources se poursuit. »

Ward a expliqué que le signalement pendant une pandémie mondiale comporte son propre ensemble de risques et de défis.

«Nous gardons nos équipes de reporting complètement [separate]», A déclaré Ward à propos des trois équipes de CNN en Inde. «CNN est vraiment, vraiment engagé dans cette histoire, mais nous ne sommes autorisés à aucune interaction entre nos différents [teams]. Nous restons dans nos petites bulles distinctes. L’un des défis de la couverture d’une histoire comme celle-ci est qu’en plus de faire tout le travail que vous auriez normalement à faire, vous devez constamment vous assurer que tout ce que vous faites est conforme à Covid et que vous ‘ vous protégez tous les membres de votre équipe et les personnes dont vous essayez de raconter les histoires. »

Ward a déclaré que l’épidémie pourrait se propager de l’Inde vers les pays voisins, y compris le Népal (qui a récemment connu un pic tellement alarmant dans les cas où il a arrêté tous les vols internationaux et intérieurs), le Bangladesh et le Pakistan. Bien qu’il existe différentes théories sur les causes de l’épidémie, le gouvernement indien affirme que la propagation est due à la nouvelle «variante double mutant», tandis que certains médecins sont en désaccord, et les échecs de communication et de coordination ont sûrement contribué à la propagation alarmante. de la maladie – Ward a déclaré que «quel que soit le récit qui est vrai, cela signifie toujours des temps sombres imminents pour tous les pays entourant l’Inde.

“Covid-19 ne respecte pas les règles de Las Vegas”, a ajouté Ward. «Ce qui se passe en Inde ne reste pas en Inde. Ce qui se passe au Brésil ne reste pas au Brésil. Nous sommes donc tous dans le même bateau, à l’échelle mondiale, ce qui en fait une histoire qui, à mon avis, est d’une importance vitale pour que tout le monde prête attention.

