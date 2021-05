Clark Gregg d’Iron Man révèle quand il savait que le premier film MCU serait un succès

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Le monde du cinéma serait probablement radicalement différent en ce moment si Iron Man de Jon Favreau n’était pas le grand film qu’il est. Cela s’est avéré être la base parfaite pour l’univers cinématographique Marvel, qui est maintenant l’une des franchises les plus réussies de tous les temps, et rien de tout cela ne serait arrivé si le blockbuster n’avait pas cliqué avec le public comme il l’a fait. C’est incroyable de penser à la façon dont tout cela s’est mis en place, et selon la star Clark Gregg, son vrai potentiel était quelque chose qui était en fait apparent alors même qu’il était en cours de réalisation. La seule question pour lui était de savoir si cela finirait par être tout ce qu’il pourrait être (spoiler: il l’a fait).