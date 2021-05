Clark’s Botanicals étend sa distribution en Europe – WWD

Qu’à cela ne tienne, «va vers l’ouest, jeune homme.

Francesco Clark, fondateur et chef de la direction de Clark’s Botanicals, regarde vers le nord alors qu’il planifie la croissance de son entreprise.

La marque de soins de la peau devrait être lancée en Europe du Nord, en Europe de l’Est et au Moyen-Orient, à commencer par la région nordique en juin, y compris le Danemark, la Norvège, la Suède, la Finlande et l’Islande.

Clark a déclaré que l’approche de la marque est similaire à l’approche de la beauté nordique: simple, durable et issue de la nature. «Clark’s Botanicals admire depuis longtemps l’approche de la beauté scandinave», dit-il. «Nous serons parfaitement adaptés en Scandinavie parce que nous partageons la croyance en des produits simples à base d’ingrédients naturels qui fonctionnent bien.»

Clark a racheté sa marque en février 2019 à AS Beauty, qui l’avait achetée dans le cadre de la faillite de Glansaol. Depuis lors, il a renommé et recentré la distribution sur son activité directe au consommateur, avec des ventes en croissance de plus de 220% en 2019.