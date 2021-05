Clash de la BBC Newsnight: Kirsty Wark critique John Swinney du SNP pour le verrouillage «émoussé» de Glasgow | Royaume-Uni | Nouvelles

L’animatrice de BBC Newsnight, Kirsty Wark, a grillé John Swinney du SNP sur l’absence d’un “plan plus grand” du gouvernement écossais en ce qui concerne la lutte contre Covid. Lors d’un affrontement tendu hier soir, Mme Wark a déclaré au vice-premier ministre et secrétaire du Cabinet chargé du rétablissement de Covid que l’Écosse ne pouvait pas simplement “maintenir le verrouillage”. M. Swinney a déclaré que le gouvernement envisageait des tests ciblés et une augmentation des vaccinations au lieu de restrictions pour les épidémies locales à l’avenir.

Il a déclaré que le SNP voulait « éviter à tout prix les blocages de niveau trois ».

M. Swinney a ajouté: “D’ici la fin de la semaine prochaine, nous pouvons, espérons-le, sortir la ville de Glasgow des restrictions de niveau trois”.

Cependant, cela a incité Mme Wark à frapper: “John Swinney, nous allons avoir des pics.

« Nous ne pouvons pas continuer à nous verrouiller et continuer à passer au niveau trois de verrouillage. »

JUST IN: Lord Frost met le pied dans une lettre furieuse aux nations décentralisées

Elle a poursuivi: “Quel est le plus grand plan en tant que secrétaire à la récupération de Covid pour une approche plus ciblée?”

“Qu’est-ce qu’il serait?”

Le haut responsable du SNP a déclaré que des tests ciblés et une augmentation des vaccinations aideront l’Écosse “à s’assurer que nous maîtrisons des épidémies particulières afin que nous n’ayons pas à utiliser les instruments de restrictions beaucoup plus larges”.

Vendredi, le premier ministre Nicola Sturgeon a confirmé qu’il y avait toujours des inquiétudes concernant une épidémie de la variante indienne du virus à Glasgow.

Les restrictions de niveau trois signifient que les gens ne sont pas autorisés à se rencontrer chez eux, et que les pubs et les restaurants ne sont pas en mesure de vendre de l’alcool à l’intérieur.

La décision a déclenché une réaction violente parmi les propriétaires d’entreprise, qui affirment avoir du mal à survivre après avoir passé 270 jours sous des restrictions strictes.

Ils ont critiqué le gouvernement écossais pour ne pas leur avoir accordé plus de soutien financier.

Les partis d’opposition ont également exigé une action urgente pour ramener la ville à la normale.