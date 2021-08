Clash Of Clans Devs Supercell crée une fausse société pour vendre le jeu

Image : Supercellule

Que faites-vous si vous êtes un développeur si incroyablement célèbre pour un jeu en particulier et que vous voulez sortir quelque chose de complètement différent ? Si vous êtes Supercell, les créateurs du phénomène mobile Clash Of Clans, vous créez un développeur entièrement faux et lancez en douceur votre nouveau produit sous un faux nom.

Everdale, officiellement annoncé hier comme le nouveau jeu de Supercell, existe en fait depuis l’automne de l’année dernière, sous le nom générique fade de Valleys & Villages. Le jeu de construction gratuit à télécharger est axé sur la coopération pacifique, réunissant dix joueurs pour construire leurs propres villages dans une plus grande vallée, puis échangeant des ressources, partant à l’aventure et formant une « Guilde de la vallée ». Everdale met l’accent sur la bienveillance, le travail d’équipe et l’absence totale de conflit. Ce qui, il est juste de le dire, le distingue plutôt de Clash Of Clans.

Ce n’est bien sûr pas le premier jeu paisible du studio. Le même été que la sortie de CoC en 2012, ils ont également sorti un jeu inspiré de Farmville appelé Hay Day, qui lui-même a amassé des millions de dollars pour les développeurs finlandais. Cependant, au cours de la presque décennie qui a suivi, leurs jeux ont été très axés sur le combat, avec Boom Beach, Clash Royale, Brawl Stars et Clash Quest. Il convient de noter que pour chacun d’entre eux, et en fait de nombreux projets abandonnés, chacun a d’abord été publié via un « lancement progressif » afin de recueillir les commentaires des joueurs avant de sortir correctement, ce qui est assez courant dans l’espace mobile.

Apparemment, lorsqu’il s’agissait de sortir quelque chose de si différent, Supercell craignait que cela ne s’avère plus délicat avec leur base de joueurs cultivée. (Nous avons contacté Supercell pour lui poser des questions sur leurs motivations et leur expérience, et nous mettrons à jour s’ils répondent.)

Sous le nom d’Osmium Interactive, Valleys & Villages a été publié de manière sélective dans le monde entier sur des appareils mobiles, de sorte que les développeurs pouvaient faire tout ce contrôle des données des joueurs, en remarquant comment le jeu était joué, ou même pas joué, et capable de tout faire les ajustements et les changements nécessaires pour rendre le jeu aussi cliquable et accrocheur que possible. Oh, et probablement en écoutant les critiques publiées dans les magasins.

Les jeux lancés en douceur sous leurs vrais noms se retrouvent souvent avec une gueule de bois lorsqu’il s’agit de leur sortie finale, les magasins étant étouffés par des critiques potentiellement négatives d’une version inachevée du jeu. Le lancement avec un nouveau titre sur une nouvelle page efface certainement l’ardoise, une fois les premiers hoquets et problèmes résolus. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une tactique courante, ce type de lancement en douceur se produit de temps en temps dans le développement de jeux mobiles. Supercell n’est que l’une des plus grandes entreprises à le faire récemment.

Bien sûr, tout cela comporte également des risques. Ne pas avoir leur marque derrière eux a sûrement rendu les choses angoissantes pour être sûr d’avoir suffisamment de joueurs qui remarquent leur jeu. Pourtant, il a eu plus de 50 000 installations et 900 avis sur Android seul, donc clairement bien géré. Ces critiques ont eu une tendance très positive et son accueil est encore plus chaleureux via sa sortie officielle.

C’est certainement une approche intéressante pour lancer quelque chose de tout nouveau, en évitant les problèmes de réputation, bien que principalement positifs.