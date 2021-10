Clash of the Cover Bands: Tina Turner Imitator Nails « The Best »

Volonté lori mitchell gay sortir mieux que tout le reste sur Clash of the Cover Bands ?

C’est trop tôt pour le dire ! Les Tina Turner L’artiste hommage est sur le point de monter sur scène dans le tout nouvel épisode de E! série de compétitions qui oppose deux groupes de reprises en tête-à-tête pour une chance de gagner 10 000 $. Aussi en ligne ? Un premier prix de 25 000 $ et la possibilité de se produire dans The Tonight Show avec Jimmy Fallon.

Tout ce que Lori a à faire est d’impressionner les juges entraîneur de Meghan, Adam Lambert et Esther doyenne—Ce qu’elle semble accomplir assez bien dans ce clip exclusif en avant-première.

Interprétant le hit emblématique de Tina « The Best », Lori mélange parfaitement son propre son unique avec une imitation impressionnante de la voix de la légende vivante. Comme Adam le dit à ses collègues juges de Clash of the Cover Bands, elle a également parfaitement compris le « mouvement » de Tina.

« Oh mon dieu, j’adore ça ! » ajoute le chanteur de Queen. « Si bon. »