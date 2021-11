Clash of the Cover Bands : voir Céline Dion vs. Arétha Franklin

Deux chanteurs puissants ont fait tomber la maison lors de la bataille finale du tout nouvel épisode de Clash of the Cover Bands d’hier soir.

Interpréter la musique de Arétha Franklin était Elaine Gibbs, qui a déjà partagé la scène avec certains des plus grands noms du R&B, de la pop et du gospel, de Justin Timberlake à Shirley César.

Puis il y avait Elisa fourrure, une vedette de longue date de Las Vegas dont les chansons originales ont été présentées dans plus de 8 000 émissions de télévision et cinq longs métrages, couvrant la musique de Céline Dion.

Les juges de l’émission entraîneur de Meghan, Adam Lambert et Esther doyenne regardé alors que les deux s’affrontaient pour une chance de gagner 10 000 $ – plus un premier prix de 25 000 $ et la chance de se produire dans The Tonight Show avec Jimmy Fallon s’ils battaient tous les autres concurrents de Clash – et d’ici la fin de la bataille, ils étaient tout aussi hype que le public l’était.

Pour preuve, ne cherchez pas plus loin que le clip ci-dessus.