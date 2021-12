Classé avant No Way Home

Spider-Man: No Way Home sortira en salles jeudi soir dans la plupart des régions des États-Unis. Cette dernière entrée dans la série de films Spider-Man mettant en vedette Tom Holland ramène de nombreux méchants des précédentes incarnations cinématographiques du web-slinger de Marvel. Alors, où pouvez-vous diffuser, louer ou acheter ces films plus anciens, et lesquels sont les meilleurs ? Nous avons classé les films Spider-Man sortis en salles dans l’ordre de notre classement personnel, de huit à un.

Nous n’avons pas classé les apparitions de Spider-Man dans d’autres films, comme ses débuts dans Marvel Cinematic Universe dans Captain America : Civil War et ses apparitions dans Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame. Pour terminer, vous pouvez diffuser ces trois films en streaming sur Disney Plus. Nous n’ajoutons pas non plus les deux films autonomes mettant en vedette Venom, l’ennemi fréquent de Spider-Man.

Allons-y ! Ce sont les meilleurs films de Spider-Man classés du pire au meilleur.

8. Spider-Man 3 (2007)

Oh mec. Même Sam Raimi a désavoué sa troisième et dernière réalisation dans la série Spider-Man. Honnêtement, un film mettant en scène des batailles entre Harry Osborn et Peter Parker, ainsi que l’intrigue secondaire de la relation entre Peter et Mary Jane, aurait constitué un troisième film solide. Au lieu de cela, nous obtenons toutes sortes d’autres personnages et intrigues secondaires, de l’introduction du Sandman au symbiote extraterrestre qui trouve Peter et le transforme, brièvement, en un imbécile égocentrique. Enfin, le symbiote quitte Peter et s’attache à son rival Eddie Brock (Topher Grace), et c’est à ce moment-là que ce film devient un gâchis qui ne peut pas être nettoyé. C’est pourquoi il est bon dernier dans notre classement.

Vous pouvez actuellement regarder Spider-Man 3 sur Peacock avec un abonnement payant. Vous pouvez également acheter ou louer une copie numérique sur Amazon Prime Video.

7. L’incroyable Spider-Man 2 (2014)

Le tour méchant de Jamie Foxx en tant qu’Electro n’est, ironiquement, pas électrique du tout (espérons qu’il s’améliore dans No Way Home). L’introduction du Rhino (Paul Giamatti) aurait également pu être laissée sur le sol de la salle de coupe. Enfin, Harry Osborn de Dane DeHaan veut être considéré comme sympathique, mais il agit comme un gamin coincé et, plus tard, un psychotique lorsqu’il devient un gobelin vert. Alors que ce deuxième film d’Andrew Garfield-Marc Webb a ses moments (en particulier sa fin précise de bande dessinée), ce film est strictement réservé aux fans inconditionnels de Spider-Man / Marvel.

Bien que The Amazing Spider-Man 2 ne soit actuellement disponible sur aucun service de streaming, vous pouvez acheter ou louer une copie numérique sur Amazon Prime Video.

6. L’incroyable Spider-Man (2012)

FX783G L’incroyable Spider Man Spider Man 4 2012 Réel Marc Webb Andrew Garfield Columbia Pictures / Sony Pictures / Collection Christophel / Collection Christophel

Cinq ans seulement après Spider-Man 3, Sony a complètement redémarré le web-slinger avec le premier des deux films mettant en vedette Andrew Garfield dans le rôle de Peter Parker et réalisé par Marc Webb. Alors que Garfield fait un meilleur travail en décrivant Spider-Man comme un super-héros crachant des blagues comme il l’est dans les bandes dessinées, son Peter Parker est plus un enfant cool du skateboard qu’un geek scientifique. Emma Stone fait du bon travail en jouant le béguin de Peter, Gwen Stacey. Cependant, Rhys Ifans n’est pas un méchant très convaincant comme The Lizard. De plus, la petite intrigue secondaire de flashback centrée sur les parents assassinés de Peter aurait pu disparaître et nous ne l’aurions pas remarqué. En fin de compte, ce film est regardable mais très oubliable.

Bien que The Amazing Spider-Man ne soit actuellement disponible sur aucun service de streaming, vous pouvez acheter ou louer une copie numérique sur Amazon Prime Video.

Le succès au box-office du premier film d’action en direct de Spider-Man a contribué à faire démarrer tout le genre du film de super-héros. Tobey Maguire ne ressemble pas du tout à un adolescent, mais il a le côté geek de sa première performance en tant que Peter Parker. Willem Dafoe est parfaitement interprété comme Norman Osborn, qui est déjà assez fou avant de prendre la formule qui fait de lui le meilleur méchant de Spider-Man, le Green Gobin. Certains des effets visuels datent un peu aujourd’hui, mais le réalisateur général Sam Raimi a livré une histoire d’origine solide pour Spider-Man.

Vous pouvez actuellement regarder Spider-Man sur le service Peacock avec un abonnement payant. Vous pouvez également acheter ou louer une copie numérique sur Amazon Prime Video.

4. Spider-Man : Retrouvailles (2017)

Frederick Blichert / Autorité Android

Le premier des films Tom Holland Spider-Man dans le MCU, Spider-Man: Homecoming voit Holland reprendre son rôle de Peter Parker, comme vu pour la première fois dans Captain America: Civil War. Laisser Peter trouver son chemin en tant que héros de quartier après la guerre civile donne au film une saveur de retour aux sources. C’est très bienvenu dans le MCU complexe et qui se chevauche. Cependant, vous pouvez toujours voir comment il s’intègre dans le tableau d’ensemble. Ses liens avec Tony Stark se solidifient en un mentorat touchant.

Cette version du personnage enlève malheureusement principalement les racines ouvrières de Peter, mais le film compense avec beaucoup de cœur et une performance formidable de Holland, sans parler de ses co-stars stellaires.

Bien que Spider-Man: Homecoming ne soit actuellement disponible sur aucun service de streaming, vous pouvez acheter ou louer une copie numérique sur Amazon Prime Video.

C’est de loin le meilleur des films Spider-Man dirigés par Sam Raimi. Tobey Maguire, à sa deuxième sortie en tant que Peter Parker, ne passe pas vraiment un bon moment. Son amour de longue date, Mary Jane Watson (Kirsten Dunst) est sur le point d’épouser un autre homme. Son meilleur ami Harry Osborn (James Franco) pense que Spider-Man a tué son père dans le film précédent. Et pour aggraver les choses, une nouvelle menace s’est abattue sur New York. Le docteur Otto Octavius ​​(Alfred Molina), un scientifique qui devient fou après qu’une expérience a tué sa femme, est maintenant le docteur Octopus. Combiné à ses tentacules artificiels (qui semblent avoir une vie propre), il fait beaucoup de ravages. Seul Spider-Man peut l’arrêter, mais à quel prix les relations de Peter Parker avec Mary Jane et Harry ? Recherchez des séquences d’action impressionnantes dans cet excellent film de super-héros.

Vous pouvez actuellement regarder Spider-Man 2 sur le service Peacock avec un abonnement payant. Vous pouvez également acheter ou louer une copie numérique sur Amazon Prime Video.

2. Spider-Man : loin de chez soi (2019)

La deuxième entrée dans les films de Tom Holland Spider-Man, Loin de la maison a montré que le retour à la maison de 2017 n’était pas un hasard et que le web-slinger était entre de bonnes mains dans le MCU. Peter est de retour après les événements d’Avengers: Endgame, et il est sous le choc de la perte de son mentor Tony Stark. Pendant ce temps, tout le monde se réajuste à un monde post-« Blip » avec des proches de retour et le monde sauvé. Un nouveau héros nommé Mysterio prétend être venu sur Terre d’une autre dimension du Multivers pour aider à sauver le monde. Peter doit interrompre son voyage scolaire européen pour aider, mais les choses peuvent ne pas être telles qu’elles apparaissent dans cette entrée pointue dans la franchise. C’est plein de rebondissements, mais aucun n’est aussi choquant que la scène finale du film.

Bien que Spider-Man: Far From Home ne soit actuellement disponible sur aucun service de streaming, vous pouvez acheter ou louer une copie numérique sur Amazon Prime Video.

1. Spider-Man : Dans le Spider-Verse (2018)

Les Oscars ont eu raison en 2019 lorsque Spider-Man: Into the Spider-Verse a remporté le prix du meilleur long métrage d’animation de l’année précédente. Lorsque Miles Morales est mordu par une araignée radioactive, il devient Spider-Man. Ou plutôt, il devient un Spider-Man. Face au Kingpin, qui peut ouvrir des portails dans d’autres dimensions, Miles se retrouve face à d’autres versions de l’emblématique web-slinger, apprenant à être un héros auprès de pros chevronnés tout en trouvant sa propre force et identité en tant que Spidey.

Avec une animation magnifique et un doublage stellaire, c’est à ne pas manquer. Spider-Man: Into the Spider-Verse n’est pas seulement un grand film de Spider-Man. Il se classe également parmi les meilleurs films de super-héros, point final. Il mérite amplement la première place dans notre liste des meilleurs films de Spider-Man classés.

Bien que Spider-Man: Into the Spider-Verse ne soit actuellement disponible sur aucun service de streaming, vous pouvez acheter ou louer une copie numérique sur Amazon Prime Video.

C’est notre regard sur les meilleurs films de Spider-Man classés du pire au meilleur. Envisagez-vous de regarder l’un d’entre eux avant de voir Spider-Man : No Way Home ? Faites-le nous savoir dans les commentaires et votez pour le meilleur dans le sondage ci-dessous.

