Classe CBSE 10e, 12e résultat 2021 : le conseil d’administration publiera une politique pour régler les différends concernant le calcul des notes

in

Le Conseil a déclaré qu’il téléchargerait bientôt la politique sur son site Web officiel.

Le Conseil central de l’enseignement secondaire (CBSE) a déclaré qu’il préparait une politique pour résoudre les problèmes liés au calcul des notes des classes 10 et 12. L’annonce intervient après que plusieurs étudiants ont exprimé leur mécontentement quant à la tabulation des notes des examens du conseil. Le Conseil a déclaré qu’il téléchargerait bientôt la politique sur son site Web officiel.

« Nous recevions plusieurs demandes à ce sujet. Le Conseil prépare la politique. Il sera bientôt mis en ligne sur le site officiel. Cela contiendra tous les détails sur la façon de soumettre des représentations », a déclaré CBSE dans une circulaire officielle. Le Conseil a précisé qu’il n’accepterait les représentations concernant les différends que si elles sont faites conformément à la politique proposée.

«Les écoles qui souhaitent soumettre des représentations et qui contactent le conseil sous quelque forme que ce soit sont priées de le faire une fois que la politique est formulée et téléchargée sur le site Web. Ils sont également priés de se conformer à toutes les directives mentionnées dans la politique. Toute représentation qui a été envoyée avant la préparation de la politique devra être soumise à nouveau dans le délai mentionné dans la politique », indique la notification.

Le Conseil a récemment publié les résultats des classes 12 et 10. Cette année, environ 13 69 745 candidats réguliers ont été inscrits, dont 13 04 561 se sont présentés aux examens du jury. Selon le conseil d’administration, 12 96 318 candidats ont été autorisés à passer les examens, ce qui porte le pourcentage de réussite à 99,37 pour cent. De même, le pourcentage de réussite pour la classe 10 cette année est de 99,04. Il s’agit d’une augmentation de près de 8 pour cent du pourcentage de réussite global. En 2020, le pourcentage de réussite enregistré pour la classe 12 était d’environ 91,46.

Pendant ce temps, les résultats de 16 639 étudiants sont en cours de traitement. Le Conseil avait indiqué que les résultats de ces élèves seraient déclarés ultérieurement. Cependant, il n’a mentionné aucune date précise pour cela.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.