Classé: comment les mouvements des pilotes de 2021 vont jusqu’à présent

Deux courses dans la saison F1 2021 et comment vont les nouveaux garçons dans les équipes qu’ils ont rejointes pendant l’hiver? Nous les avons classés jusqu’à présent…

Certains meilleurs que d’autres, inévitablement, et peut-être pas ceux auxquels vous vous attendiez.

En fait, dans l’ensemble, ce n’est pas l’image la plus encourageante – des cinq pilotes expérimentés qui sont arrivés chez un constructeur différent pour 2021, aucun d’entre eux n’a terminé ni le grand prix de Bahreïn ni Imola avant son coéquipier.

En excluant le duo Haas qui sont tous les deux rookies, seul Yuki Tsunoda d’AlphaTauri des débutants s’est mieux comporté que son collègue dans une course jusqu’à présent.

Mais pour cette fonctionnalité, nous regardons les “ cinq célèbres ” qui ont apporté beaucoup plus de savoir-faire que le jeune japonais avec eux – et certains trouvent la vie plus difficile que prévu.

Nous les avons classés par ordre décroissant des départs qu’ils ont faits avec leurs nouveaux employeurs à la suite de la dernière manche du jeu des chaises musicales de F1.

1 Carlos Sainz (Ferrari)

Il y a deux façons de voir pourquoi Sainz a fait sans doute le meilleur départ de ceux qui ont changé d’équipe pour cette saison.

La première est que c’est une surprise, étant donné qu’il y a eu beaucoup de discussions sur le fait que l’Espagnol serait le deuxième pilote de Ferrari derrière Charles Leclerc.

L’autre est qu’en raison de ce statut rumeur, qui a été nié par l’équipe, Sainz a brillé plus que ce à quoi on pouvait s’attendre en raison de moins de fardeau en termes de pression.

Tous les cinq hommes devant lui au début du classement du Championnat du monde sont restés sur place à partir de 2020.

Et comme tous les autres pilotes présentés ici, la navigation n’a pas été tout à fait fluide pour le joueur de 26 ans avec la Scuderia jusqu’à présent.

Il a adopté une approche prudente avouée, «marcher avant d’essayer de courir» qui était particulièrement évidente lors de l’ouverture de la saison à Bahreïn où il a terminé huitième.

A Imola, Sainz, qui s’est déçu en se qualifiant P11, n’a pas été le seul à commettre des erreurs lors d’une course mouillée, en courant plusieurs fois hors de la piste, mais dans des conditions plus sèches à la fin, il était juste sur la queue de Leclerc et n’a terminé que 1,5sec. derrière lui en cinquième.

Un début prometteur de la part d’un artiste généralement constant qui semble être un atout majeur dans les efforts de Ferrari pour remonter le classement du championnat du monde des constructeurs.

2 Sergio Perez (Red Bull)

Nous sommes à peu près sûrs que Sainz a pris le meilleur départ parmi ce quintette. Les trois prochaines places sont plus difficiles à classer, mais nous irons avec Perez en deuxième position.

Certes, ce n’est pas le début qu’auraient voulu Helmut Marko et Christian Horner, mais il y a eu des signaux encourageants de la part du Mexicain.

Perez a organisé une course solide et une solide séance de qualification jusqu’à présent, mais pas le même week-end. Cependant, il est clair qu’il peut maîtriser les samedis et les dimanches lorsqu’il est capable de tout mettre en place.

Évidemment, comme tous les autres qui ont changé d’équipe, il doit s’adapter à une voiture bien différente de celle à laquelle il était habitué, ce qui n’est clairement pas un processus du jour au lendemain – et c’est une RB16B qui a été conçue autour des exigences de Max Verstappen. .

Pourtant, la façon dont le joueur de 31 ans a progressé jusqu’à la P5 après un départ dans la voie des stands à Bahreïn et a décroché une place au premier rang à Imola, suggère que Perez est capable d’être une deuxième corde très efficace pour le Arc Red Bull.

Il reste cependant quelques inquiétudes, notamment les rotations qu’il a effectuées à Imola qui se sont avérées coûteuses, dont l’une a encouru une pénalité lorsqu’il a repassé ses rivaux derrière la Safety Car et une autre qui a coûté un podium probable après le dernier redémarrage.

Il est encore très tôt, mais Perez n’a pas encore fait assez pour prouver que la «malédiction du deuxième Red Bull» a été bannie.

3 Fernando Alonso (alpin)

Alpine fait partie du groupe d’équipes “ plus de questions que de réponses ” que nous essayons toujours de déterminer où elles en sont – ce qui s’applique également, à des degrés divers, à leurs rivaux de milieu de terrain Aston Martin, AlphaTauri et Alfa Romeo.

On peut dire la même chose d’Alonso aussi – ce n’est pas vraiment surprenant étant donné qu’il a dit après Imola qu’il souffrait toujours de n’avoir eu qu’un jour et demi de tests de pré-saison.

“C’est comme se préparer pour les Jeux Olympiques sans aucune formation”, a déclaré l’Espagnol, qui a sauté les deux dernières saisons de F1 pour s’essayer dans d’autres catégories de sport automobile.

Certes, ni Alpine ni Alonso n’ont mis le feu au monde jusqu’à présent, mais le début du retour de l’ancien champion du monde à deux reprises peut-il être qualifié de décevant? Pas vraiment.

Il avait un meilleur Bahreïn qu’Imola, où il a terminé juste derrière son coéquipier Esteban Ocon à la fin des points, mais la déduction est qu’Alonso n’est pas aidé par une voiture qui semble avoir perdu du terrain face à ses rivaux directs de l’année dernière.

Nous devrions en savoir plus après la course à domicile du joueur de 39 ans le 9 mai, car il a également déclaré après Imola: «Je n’avais probablement pas confiance en la voiture à Bahreïn, pas ici non plus. Je ne l’aurai pas à Portimao. Ce n’est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain pour atteindre ces 100%. Cela prendra du temps.”

4 Daniel Ricciardo (McLaren)

Chaque pilote a droit à une certaine période de grâce avec une nouvelle équipe, mais qui s’attendait à ce que Ricciardo soit surpassé par Lando Norris comme il l’a fait lors de ses deux premières courses pour McLaren?

Sûrement pas le Honey Badger lui-même.

C’est une grande saison pour Norris, bien sûr, et jusqu’à présent, il a été excellent, surtout à Imola où il a terminé troisième. De son propre aveu, un jeune émotionnel, il aurait facilement pu se heurter à un pilote de la capacité de Ricciardo, mais il a pris le relais de manière impressionnante.

L’Australien a laissé passer son coéquipier alors qu’il était nettement plus lent à Imola et après le dernier redémarrage qui a réapprovisionné le peloton, est arrivé en 27,5 secondes derrière Norris en sixième.

Toujours un type de type «verre à moitié plein», Ricciardo n’allait pas «se mettre à la bagarre» en se voyant demander de s’écarter et ne paniquerait pas à propos de son départ incertain chez McLaren.

Après tout, le dernier quart de ses deux ans chez Renault a été sa meilleure période là-bas, donc avec 21 courses supplémentaires prévues en 2021, il a amplement le temps de bien faire les choses.

Mais ce n’est pas le début que Ricciardo espérait, cela ne fait guère de doute.

5 Sébastien Vettel (Aston Martin)

Personne ne peut douter que Vettel a eu plus de difficultés que quiconque a changé d’équipe cette saison – ou peut-être même toute la grille, par rapport aux attentes.

Aucune des sessions de compétition significatives sur piste ne peut être considérée comme un succès pour l’ancien quadruple champion du monde à Aston Martin – jusqu’à présent, la 13e des qualifications à Imola est aussi bonne qu’elle l’a obtenu.

L’Allemand a rejoint une équipe qui, selon le directeur de son équipe, Otmar Szafnauer, a été le plus touché par la modification des règles aérodynamiques – et cela résume bien la façon dont la chance de Vettel se déroule depuis que le début de la saison 2020 a été retardé.

Cependant, c’est sa performance par rapport à son coéquipier Lance Stroll qui est peut-être l’aspect le plus inquiétant.

Stroll a fait un travail solide, terminant dans le top 10 de chaque séance de qualification et course jusqu’à présent. Cela montre que l’Aston Martin est à tout le moins capable de fournir des résultats raisonnables.

Mais est-ce toujours vrai pour Vettel? Il ressemblait à un numéro arrière dans sa dernière campagne avec Ferrari à part une superbe démonstration en Turquie sur le mouillé et les premiers signes de ce trimestre, bien qu’il s’habitue toujours à une nouvelle voiture, sont que son déclin pourrait être irréversible.

Jon Wilde

