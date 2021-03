Classe de club: l’annonce de VK Sasikala de quitter la politique a été un choc brutal pour son neveu TTV Dhinakaran

La plupart ont supposé que Sasikala à 66 ans, avec près de deux douzaines de poursuites pénales en cours contre elle, avait perdu l’appétit pour une bagarre et voulait une retraite paisible, en particulier lorsque le BJP avait mis tout son poids derrière le ministre en chef E Palanisamy.

Cela ajoutait sûrement une insulte à la blessure. Le mois dernier, le ministère des Affaires générales a confié l’administration du Gymkhana Club, vieux de 108 ans, à MM Juneja, un fonctionnaire du gouvernement, après avoir d’abord invalidé le comité de direction dûment élu. Juneja, qui a créé des ondulations dans le club chic en arrivant avec un groupe de policiers, a été bientôt remplacée par VK Yadav des chemins de fer. Les membres du club ont contesté le déménagement devant la Cour suprême. Cependant, comme l’un des premiers actes du nouvel administrateur a été de bloquer l’accès aux fonds, les membres ne peuvent pas utiliser les ressources du club à quelque fin que ce soit, y compris le paiement d’un avocat. L’administrateur, de son côté, a émis un beau projet de demande du compte du club pour engager l’avocat de premier plan Harish Salve. Ironiquement, Salve est membre du club.

Rapport sans GoM

Le prétendu rapport du Groupe des ministres sur la communication gouvernementale qui a été récemment recueilli par un magazine semble étrange pour plusieurs raisons. Le rapport contient des discussions détaillées des ministres ainsi que des déclarations de journalistes et d’hommes d’affaires sur la manière dont le gouvernement Modi peut mieux gérer son image dans les médias. Étant donné qu’aucun des ministres nommés, y compris Ravi Shankar Prasad, Smriti Irani, S Jaishankar et Kiren Rijiju, n’a nié le PDF reproduit du rapport, il est largement considéré comme authentique. Mais les détectives amateurs signalent certaines anomalies. Il n’y a pas de notification officielle d’un tel groupe de ministres. Le document publié n’est pas signé. Normalement, lorsqu’un document est divulgué, il s’agit de la photocopie afin que la source ne puisse pas être retracée. Il y a un logo sur l’en-tête. La participation aux GdM est traditionnellement réservée aux bureaucrates ou à ceux officiellement invités à des réunions, et non aux personnes errantes à qui on n’a donné aucune indication sur le but pour lequel elles ont été invitées. Cela a conduit à des soupçons selon lesquels le rapport aurait pu être un ballon d’essai flotté par le gouvernement soit pour servir d’avertissement, soit pour tester les eaux.

Ordre bâillon?

Les règles modifiées pour les titulaires de carte des citoyens d’outre-mer de l’Inde qui exigent qu’ils obtiennent une autorisation avant de s’engager dans une activité journalistique pourraient faire taire certains éditeurs et chroniqueurs influents, souvent critiques à l’égard du gouvernement. Parmi les journalistes de l’OCI basés en Inde figurent Mark Tully, anciennement de la BBC, et Siddharth Varadarajan, rédacteur en chef de The Wire. Parmi les journalistes de l’OCI qui ne sont pas basés en Inde mais qui écrivent sur leur pays de naissance figurent Fareed Zakaria de CNN, Bobby Ghosh de Bloomberg et Somini Sengupta du New York Times. D’autres commentateurs experts sur l’Inde vivant à l’étranger sont Harsh Pant, Kaushik Basu, Amitav Ghosh et Pankaj Mishra.

Mieux vaut tard

En mars dernier, l’éminent juriste Soli Sorabjee attendait avec impatience son 90e anniversaire et sa famille avait organisé une grande fête. Mais à l’approche de l’anniversaire, le coronavirus s’est également propagé en Inde. Un jour avant l’événement, le dîner de fête a été annulé. Une célébration d’anniversaire tardive en décembre a également été annulée. Enfin, le 91e anniversaire de Sorabjee a été célébré le 9 mars la semaine dernière lorsqu’une biographie sur lui a été publiée. Alors que la plupart des orateurs ont loué la perspicacité juridique de Sorabjee, le juge Rohinton Nariman a mentionné un autre aspect de la personnalité multiforme de Sorabjee: il est un fanatique de jazz.

Aucun enjeu

L’annonce de VK Sasikala de quitter la politique immédiatement après sa sortie de prison a été un choc brutal pour son neveu TTV Dhinakaran. Il dépendait de l’ancien assistant de Jayalalithaa pour soutenir son AMMK dans les sondages de l’Assemblée, pour contrer la prétention de l’AIADMK au pouvoir d’être le véritable héritier du manteau de Jayalalithaa. La plupart ont supposé que Sasikala à 66 ans, avec près de deux douzaines de poursuites pénales en suspens contre elle, avait perdu l’appétit pour une bagarre et voulait une retraite paisible, en particulier lorsque le BJP avait mis tout son poids derrière le ministre en chef E Palanisamy. Mais, une querelle dans la famille a également joué un rôle. Le frère de Sasikala, Dhivakaran, est opposé à Dhinakaran et a aidé à persuader sa sœur que depuis que Dhinakaran s’est projeté en tant que CM, Sasikala n’avait aucun intérêt dans cette bataille.

Tendre la main?

Il est devenu de plus en plus difficile pour les médias d’obtenir des rendez-vous avec des hauts dirigeants du gouvernement. L’Indian Women’s Press Corps (IWPC) a donc été agréablement surpris lorsque la semaine dernière, deux personnalités politiques importantes se sont portées volontaires pour interagir avec des journalistes à l’occasion de la Journée de la femme. Le Président Om Birla a invité les membres de l’IWPC à déjeuner, auquel étaient présents les ministres Nirmala Sitharaman, Smriti Irani et plus de deux douzaines de femmes parlementaires. Un journaliste s’est enquis du refus du Parlement de renouveler le laissez-passer de presse annuel de Lok Sabha pour les personnes de la catégorie Long et Distingué. Birla essaya de la rassurer en remarquant: « Peut-être plus tard. » Javadekar a également cherché à briser la glace lorsqu’il est venu au club pour une séance franche hors du record.