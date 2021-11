L’album n°1 au Royaume-Uni qui a mis 17 ans à se réaliser est arrivé en tête du classement le 11 novembre 1995. Les premières origines du groupe de Sheffield Pulpe remontent à l’ère de la nouvelle vague de 1978, bien qu’ils n’aient fait leurs débuts discographiques qu’en 1983. Le printemps de cette année-là a vu la sortie, par le label indépendant Red Rhino, de l’album It et d’un single de celui-ci, « My Lighthouse . »

D’autres singles ont suivi tout au long des années 1980 et dans les années 90, tout comme deux autres LP en studio. Alors que Pulp et leur charismatique leader Jarvis Cocker ont gagné beaucoup d’amour dans la presse musicale et sur le circuit indépendant, aucune de ces sorties n’a remporté de classement général.

Une reprise à Island

Les choses se sont améliorées lorsque le groupe a signé pour Island et a fait ses débuts en 1994 avec son quatrième album, His ‘n’ Hers. Il a atteint le Top 10 britannique et est devenu disque d’or, propulsé par le single du Top 40 « Do You Remember The First Time » et une apparition dans le Top 20 pour l’EP Sisters. Les choses étaient sur le point de devenir très importantes pour un groupe qui attendait dans les coulisses depuis ce qui semblait une éternité.

En 1995, alors qu’ils devenaient des figures de proue réticentes du mouvement Britpop largement défini par les médias avec Blur, Oasis et des dizaines d’autres opportunistes moins durables, Pulp a marqué deux singles n ° 2 au Royaume-Uni en l’espace de quatre mois. « Common People » et les doubles faces « Mis-Shapes » et « Sorted For E’s & Wizz » étaient individualistes, anthémiques, britanniques de bout en bout et sont devenus des chansons déterminantes de toute l’époque.

Ils constituaient également la configuration parfaite pour le bien nommé Different Class, qui est sorti fin octobre. Contenant ces deux singles et leur prochain top tenner dans « Disco 2000 », il a été produit par Chris Thomas et s’est avéré être la combinaison parfaite de cool et commercial. Dans le palmarès des albums du 11 novembre, il a détrôné Simply Red’s Life et dépassé l’ancien best-seller d’Oasis (What’s The Story) Morning Glory? faire ses débuts au n°1. Different Class a obtenu le quadruple statut de platine au Royaume-Uni et a remporté le Mercury Music Prize pour 1996 en cours de route. Pulp ne travaillerait plus dans l’ombre.

