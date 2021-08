Classé : Les États où Amazon a le plus investi dans les emplois et les infrastructures au cours de la dernière décennie

De nouvelles statistiques d’Amazon révèlent les dépenses totales de l’entreprise en matière d’emplois et d’infrastructures dans chaque État américain de 2010 à 2020 – montrant où le géant de la technologie a fait ses plus gros paris au cours de la dernière décennie, et où il lui reste de grandes lacunes à combler.

Amazon a publié les chiffres pour montrer son impact positif à travers le pays, à un moment où d’autres répercussions de sa croissance font de plus en plus l’actualité.

L’entreprise a dépensé plus de 530 milliards de dollars aux États-Unis au cours de la dernière décennie en infrastructures (telles que de nouvelles installations) et en rémunération des employés. Amazon affirme avoir créé plus d’emplois aux États-Unis au cours de la dernière décennie que toute autre entreprise, employant désormais plus de 950 000 personnes dans le pays. (Amazon emploie plus de 1,3 million de personnes au total dans le monde.) Pour 2010-2020, les chiffres placent l’État de Washington en tête du peloton avec 129 milliards de dollars d’investissements économiques par l’entreprise. La Californie s’est classée loin deuxième, avec 81 milliards de dollars de dépenses en emplois et en infrastructures pour la décennie. La Virginie, où Amazon construit son deuxième siège social, s’est classée troisième pour la décennie avec 34 milliards de dollars de dépenses d’Amazon. Le Texas (29 milliards de dollars), le New Jersey (23 milliards de dollars), le Kentucky (20 milliards de dollars), la Floride (18 milliards de dollars), la Pennsylvanie (17 milliards de dollars), l’Arizona (16 milliards de dollars) et l’Indiana (15 milliards de dollars) complètent le top 10.

Voir les numéros État par État sur cette carte d’Amazon et dans notre liste triable ci-dessous.

Le total des investissements d’Amazon pour la décennie dans l’État de Washington n’est pas une surprise, compte tenu de sa croissance rapide à Seattle et plus récemment à Bellevue, dans l’État de Washington.

Sur une base annuelle, Amazon affirme avoir dépensé un montant record de 167 milliards de dollars en infrastructures et en emplois à travers le pays en 2020, alors qu’il était aux prises avec l’impact de COVID-19.

Alors que la société a publié des chiffres d’investissement État par État pour la dernière décennie, elle a décliné la demande de . de faire de même pour l’année dernière.

Cependant, en calculant la différence entre les dernières statistiques et les divulgations antérieures de l’entreprise, nous pouvons estimer que les dépenses d’Amazon dans l’État de Washington étaient d’environ 28 à 29 milliards de dollars au cours de l’année écoulée.

La Californie était beaucoup plus proche en 2020 qu’au cours de la décennie complète, avec des dépenses estimées à 26 milliards de dollars par Amazon pour l’année.

Cela reflète l’expansion rapide des centres de distribution et des centres de livraison d’Amazon, alors que la société développe ses capacités de livraison sur le dernier kilomètre dans tout le pays.

Dans une indication de cette croissance, Amazon employait plus de 153 000 personnes en Californie à la fin de 2020, soit près de deux fois plus que dans l’État de Washington.

Cependant, de nombreux emplois d’Amazon dans son État d’origine sont des rôles d’ingénierie et de leadership commercial bien rémunérés. Le salaire de départ d’Amazon dans son réseau d’exécution et de distribution est de 15 $/heure, soit plus du double du salaire minimum fédéral, mais il emploie également une plus grande proportion de travailleurs à temps partiel dans ces postes.

Voici la liste triable de . des totaux d’investissement d’Amazon 2010-2020 par État, ainsi que les chiffres de l’emploi de 2015 à 2020, tirés des données que nous avons compilées et conservées au fil des ans dans le cadre de nos rapports sur l’entreprise.