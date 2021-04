Classement Avenue Supermarts – Acheter: l’avantage de prix sur les joueurs en ligne est intact

Dmart reste fortement concentré sur le service (à la recherche de valeur) des consommateurs de la classe moyenne.

Nous avons mené une enquête complète sur les prix pour plus de 100 SKU sur toutes les principales plateformes de vente au détail de produits d’épicerie en ligne, y compris Dmart. L’objectif était d’évaluer comment la sécurité des consommateurs et la ruée vers la commodité (en raison de la propagation du COVID-19) dans les épiceries en ligne peuvent avoir façonné la dynamique de la vente au détail de valeur, et ce que cela signifie pour des acteurs tels que Dmart, qui ont construit leur entreprise à faible coût. modèle avec la tarification comme avantage concurrentiel.

Nos découvertes: (i) Dmart offre toujours l’un des prix les plus compétitifs par rapport aux joueurs en ligne et hors ligne; (ii) le JioMart de Reliance est en concurrence au coude à coude avec Dmart; (iii) Amazon est relativement plus compétitif que d’autres plates-formes telles que Big Basket ou Flipkart, mais Dmart apparaît en moyenne devant ses concurrents en ligne dans cette enquête par sondage.

Pourquoi est-ce important: Alors que la crise du COVID-19 a commencé il y a un an, les investisseurs se sont demandé si (i) des joueurs tels que Dmart auraient du mal à rivaliser avec les joueurs en ligne étant donné que Dmart avait une présence en ligne très limitée; (ii) cette montée en puissance du Web pourrait même permettre aux joueurs en ligne d’avoir également un avantage sur les prix, ce qui pourrait avoir un impact sur les perspectives de croissance à long terme de Dmart. Notre enquête indique que l’avantage des prix de Dmart est toujours maintenu et que ses prix sont supérieurs à ceux de la plupart de ses concurrents en ligne, en moyenne, dans plus de 100 SKU répartis dans 16 catégories. Dmart a également amélioré son jeu de livraison en ligne dans les villes clés. Il semble bien préparé pour atténuer l’impact sur toute perturbation potentielle.

Aperçu et perspectives Q4FY21: Nous nous attendons à ce que le chiffre d’affaires du quatrième trimestre soit meilleur que celui du troisième trimestre (croissance de 23% en glissement annuel), grâce à une normalisation progressive de la fréquentation. Nous prévoyons une forte reprise en FY22e (croissance des ventes de 40% en glissement annuel), soutenue par un SSSG fort sur une base bénigne et une accélération du déploiement du réseau, qui devrait servir de catalyseur clé.

Dmart reste l’une de nos idées structurelles clés chez les consommateurs indiens: (i) Dmart reste fortement axé sur le service (à la recherche de valeur) des consommateurs de la classe inférieure à la classe moyenne; (ii) il utilise le meilleur prix comme avantage concurrentiel, ce qu’il obtient grâce à sa grande échelle d’approvisionnement, en adaptant nettement la gamme de SKU et en gérant des coûts extrêmement bas; (iii) même une perturbation pandémique soutenue pendant des mois n’a changé aucune de ces bases, et nous pensons que Dmart est un modèle commercial gagnant pour l’Inde, où la vente au détail d’épicerie moderne est toujours à un faible taux de pénétration à un chiffre; (iv) nous prévoyons une accélération du déploiement du réseau à partir de FY22e et pensons que les revenus et les bénéfices devraient plus que doubler entre FY21e et FY23e, ce qui devrait empêcher les multiples de déclasser la notation. Nous maintenons notre cote d’achat et notre TP de `3,500. Les verrouillages prolongés constituent un risque clé à la baisse.

