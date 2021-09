Classement de chaque interception d’un matin bâclé de la NFL

in

La saison dernière, les joueurs de la NFL ont lancé 395 interceptions. Cela peut sembler beaucoup, mais avec 17 semaines en saison régulière, cela ne fait en moyenne que 23 interceptions par semaine.

OK, peut-être que ça fait encore beaucoup. Mais tu sais ce qui est vraiment beaucoup ? Il y a eu 21 interceptions dans la liste des matchs de la NFL à 13 h HE.

Peut-être que je suis trop pointilleux avec mon jeu de quart (écoutez, même si je suis contrarié, je viens d’écrire cela), mais j’avais l’impression que les quarts du début d’après-midi étaient dans une bataille secrète pour voir qui pourrait lancer la pire interception possible. Honnêtement, si vous recherchez des interceptions sauvages, vous avez votre choix parmi cette première ardoise (je promets d’arrêter).

Ce sera plus facile de te montrer que de te dire. J’ai classé chacune des 21 interceptions – au lieu de simplement sélectionner les bonnes – en termes d’absurdité générale, et nous évaluerons chacune de la plupart “Oh, oui, c’est un jeu de la NFL qui arrive parfois” à “Quel sport est-ce que je regarde à nouveau ? »

Avoir un os à choisir avec mon classement? Eh bien, vous devriez choisir quelqu’un de votre taille.

Niveau 4: Bravo au défenseur, c’est un beau jeu

21. Le deuxième INT de Joe Burrow de la journée (choisi par Jaylon Johnson).

Revenons aujourd’hui sur le premier INT de carrière de Jaylon Johnson. Couverture de caution de manuels, carrant ses hanches à l’intérieur et reconnaissant rapidement la boucle. Il lit dans les yeux de Burrow et s’élance bien dans la descente pour récupérer le ballon. C’est le jeu CB1 juste là. #Ours pic.twitter.com/usoG1c6yhL – Jacob Infante (@jacobinfante24) 19 septembre 2021

C’est une étude cinématographique et une excellente technique. Jaylon Johnson attend l’itinéraire d’arrêt pendant tout le trajet. Regardez à quelle vitesse il coupe l’itinéraire. C’est un grand jeune joueur, et il vient d’avoir Burrow sur celui-ci.

20. Deuxième INT de Trevor Lawrence de la journée (choisi par Patrick Surtain II).

Pas le meilleur lancer, pas la meilleure compétition du large, mais une belle finition du jeu de Patrick Surtain II (que les Jaguars avaient choisi plus tôt dans ce match). On fait un clin d’œil au rookie ici… Surtain, quoi. Pas Laurent. (Nous blâmerons Lawrence pour son autre choix bientôt.)

19. Le seul INT de Jacoby Brissett de la journée (choisi par Levi Wallace).

Ce n’est pas la meilleure pièce de Brissett. Cette balle a besoin de plus de vitesse et devrait être livrée plus énergiquement à l’épaule arrière, mais bravo à Levi Wallace. C’est une excellente reconnaissance de jeu sur un écran fantôme. Jaylen Waddle essaie de l’éliminer tandis que l’ailier rapproché Mike Gesicki fait semblant de bloquer pour l’écran avant de remonter le terrain. Wallace lit tout en temps réel.

18. Le seul INT de Justin Fields de la journée (choisi par Logan Wilson).

Ici, nous avons un bon moment d’apprentissage pour le passeur recrue. Fields lance la route de traînée en rythme au sommet de sa chute, et l’image a certainement l’air propre lorsqu’il prend cette décision. Mais Cincinnati a reçu un excellent appel pour la formation que les Bears montrent dans cette descente et cette distance – les Bengals s’attendent à la route de traînée, alors Logan Wilson retire son blitz et s’enfonce dans la fenêtre. Excellent appel défensif ici.

Niveau 3 : Merde ! Malchanceux

17. Troisième INT de Joe Burrow de la journée (choisi par Angelo Blackson).

Cela pourrait être un choix de niveau 2, car Burrow ne devrait pas lancer ce ballon de football, surtout pas avec un rusher débloqué directement dans son visage. Mais regarder votre dos sentir la protection contre les passes et le ballon tomber dans les gants d’un joueur de ligne défensive alors que vous êtes à nouveau planté, après avoir lancé des choix consécutifs… ça craint, mec.

16. Deuxième INT de Jameis Winston de la journée (choisi par Jaycee Horn).

Écoutez, c’est la fin du quatrième quart-temps dans un match de 19 points. Je ne vais pas blâmer Jameis pour Jameising… cette fois.

15. Le seul INT de Jacob Eason de la journée (choisi par Jalen Ramsey).

Ce n’est pas un « Shucks ! Malchanceux » en raison de la nature du lancer : Le lancer est tardif et mauvais. C’est un « Shucks ! Malchanceux » parce que les Colts traînaient avec les Rams, avaient une chance de gagner le match et devaient jouer le quart-arrière Jacob Eason parce que Carson Wentz s’est tordu la cheville lors de l’entraînement précédent. Il s’agissait de la deuxième tentative de dépassement d’Eason en carrière.

14. Deuxième INT de Zach Wilson de la journée (choisi par Adrian Phillips).

Wilson obtient un laissez-passer pour celui-ci. C’est un lancer agressif dans une couverture serrée, mais le ballon frappe son récepteur sur les mains. Même s’il n’aurait pas dû tenter cette passe, il y a… d’autres lancers qu’il n’aurait pas dû tenter.

13. Le seul INT de Matthew Stafford de la journée (choisi par Khari Willis).

Définition de « Shucks ! Malchanceux.” Le ballon a basculé sur la ligne de mêlée et a filé directement vers Khari Willis. Ne vous inquiétez pas : John Wolford ne vient pas pour le travail de Stafford… pour le moment.

12. Le seul INT de Baker Mayfield de la journée (choisi par Justin Reid).

Voici l’interception de Baker Mayfield et la blessure qui s’ensuit. On dirait qu’Anthony Schwartz a abandonné sa route, donc ça finit par être un INT renversé. Baker entre dans le tacle et Justin Reid a conduit fort à travers l’épaule gauche de Mayfield.pic.twitter.com/20MA6sTH2b – Billy Heyen (@BillyHeyen) 19 septembre 2021

C’était généralement une bonne journée au bureau pour Mayfield, qui a résisté après s’être blessé à l’épaule en essayant de faire ce tacle. La recrue WR Anthony Schwartz doit terminer cette route avec vitesse pour faire un jeu sur le ballon. Mayfield doit probablement essayer un peu moins fort; il y a quatre autres Browns qui pourraient faire ce tacle.

11. Le seul INT de Davis Mills de la journée (choisi par Malcolm Smith).

Je ne sais pas trop quoi faire de celui-ci. Davis Mills est un choix de troisième ronde recrue qui a été propulsé dans le rôle de départ dans un match serré contre une bonne défense, et il fait partie d’une liste terrible des Texans. Cette balle n’est pas précise, mais elle n’est pas horrible. Je me sens juste mal pour le gars.

Niveau 2 : Non Non Non, je ne peux pas faire ça

10. Le premier INT de Joe Burrow de la journée (choisi par Roquan Smith).

Ce lancer est assez difficile pour Burrow, qui cherche à compléter rapidement le troisième et le court et finit par attraper les dents d’une zone inondée. Cela dit, lorsque vous le lancez directement sur un gars et que vous vous mettez les bras raides dans le pylône alors qu’il marque, vous avez officiellement atteint le statut de niveau 2.

9. Premier INT de Trevor Lawrence de la journée (choisi par Kareem Jackson).

J’adore la conception du jeu: l’action du jet de Laviska Shenault Jr., le faux déploiement de Trevor Lawrence, et l’ailier rapproché traverse la formation et remonte le terrain. C’est un jeu sur lequel beaucoup d’offensives varient, mais le quart-arrière ne peut tout simplement pas être en retard pour le lancer ici. Sinon, la sécurité gratuite se rendra compte de ce qui se passe, et… ouais.

Je ne peux pas faire ça.

8. Le seul INT de Josh Allen de la journée (choisi par Xavien Howard).

Josh Allen n’a pas dominé au début de 2021 comme il l’a fait en 2020, et des jeux comme ceux-ci en sont la raison. Cette balle est à la fois tardive et imprécise. Stefon Diggs bat Xavien Howard hors de la ligne, mais quand Allen retarde la livraison du ballon, Diggs commence à se pencher vers le haut, créant une fenêtre pour Howard pour couper la route et attraper la passe inexacte.

7. Le seul INT de Ben Roethlisberger de la journée (choisi par Trayvon Mullen).

Peu de quarts de la ligue peuvent s’en tirer avec ça. A ce stade de sa carrière, Big Ben n’en fait absolument pas partie.

Niveau 1 : Nathan Peterman ? Est-ce vous?

6. Le premier INT de Zach Wilson de la journée (choisi par JC Jackson).

Cela semble méchant de placer trois des interceptions de Zach Wilson au niveau 1, mais ses choix se qualifient. Ce choix honore l’esprit de Nathan Peterman, en ce sens qu’il va directement à un défenseur, même si ce n’est pas le défenseur qui finit par le ramasser. Si cela avait été le seul mauvais choix de Wilson de la journée, vous pourriez le mettre de côté comme un pet de cerveau de recrue et avancer péniblement avec le battage médiatique de Zach Wilson.

Ce n’était pas le seul mauvais choix de Wilson du jour.

5. Le premier INT de Jameis Winston de la journée (choisi par Juston Burris).

Jameis Winston a établi un record de la NFL en lançant moins de 150 verges et totalisant toujours cinq touchés par la passe la semaine dernière contre les Packers de Green Bay. Cela nous a tous fait nous demander si un nouveau look, amélioré et post-Lasik Jameis était l’étoile montante de la saison 2021.

Et puis il a lancé le choix Jameis le plus emblématique de l’époque de Tampa que j’aie jamais vu, y compris l’impressionnante première moitié de la pièce – regardez ce faux pompe ! Iconique.

4. Le seul INT de Carson Wentz de la journée (choisi par Troy Reeder).

Soyons honnêtes : c’est DPI contre Aaron Donald, et il est franchement épouvantable qu’il n’ait pas été appelé.

Non, je joue juste. Lancer une ligne de but sur une passe à la pelle est la chose la plus drôle que j’aie jamais vue.

3. Le seul INT de Sam Darnold de la journée (choisi par Malcolm Roach).

Arrêtez d’essayer de faire passer la pelle. Ca ne va pas arriver.

2. Le troisième INT de Zach Wilson de la journée (retiré par JC Jackson à nouveau).

Cette interception doit être consommée en deux morceaux. Tout d’abord, regardez avec quelle assurance Wilson s’avance et lance cette balle.

Ensuite, regardez où la balle atterrit. Un chef-d’œuvre.

Niveau 1A : La quatrième interception lancée en un seul match par un quart-arrière aujourd’hui

1. Le quatrième INT de Zach Wilson de la journée (choisi par Devin McCourty).

Je n’ai jamais vu « Je n’ai rien à perdre » si clairement incarné sur le terrain de football.

