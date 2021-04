Classement de chaque match de WrestleMania 37, y compris le titre féminin de SmackDown et les matchs de championnat universel

Après plus d’un an de tournage de matchs de lutte à la WWE dans un studio fermé et après que la nouveauté du Thunderdome se soit dissipée, le WrestleMania 2021 a donné à toutes les superstars l’occasion de lutter devant des dizaines de milliers de fans hurlants et trempés avec des millions. plus de regarder à la maison sur WWE Network sur Peacock. Le spectacle est peut-être terminé et les fans sont rentrés chez eux, mais avant de jeter un coup d’œil à ce qui se passe ensuite pour Bianca Belair, Roman Reigns et tous ceux qui ont eu des matchs stellaires, examinons tout ce qui s’est passé à Tampa.

Bien qu’il y ait eu beaucoup de bons matchs les deux soirs de WrestleMania, il y a eu quelques matchs qui n’ont pas fonctionné comme tout le monde pensait qu’ils le feraient ou étaient carrément des ratés et devraient être effacés des pages des livres d’histoire de la WWE. Cela étant dit, allons-y et décomposons chacun des 14 matches et déterminez ceux dont nous parlerons lorsque Road to WrestleMania reprendra au début de l’année prochaine …